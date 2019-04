Ligue 2 : l'ASNL réussit le hold up à Clermont (2-3)

Dominée pendant 45 minutes, l'AS Nancy Lorraine a réussi à s'imposer à Clermont (2-3) grâce à un but de Poha et un doublé de Marveaux. Ndy Assembe a permis aux siens de rester dans le match.

Après deux défaites de suite, l'AS Nancy Lorraine a décroché un succès de prestige sur la pelouse de Clermont pour la 31e journée de Ligue 2 de football (2-3). Nancy peut remercier ses recrues Poha et Marveaux, buteurs, mais aussi Ndy Assembe, décisifs à de très nombreuses reprises.

Entame difficile

Alain Perrin avait décidé d'aligner une défense à cinq au coup d'envoi avec Moimbé-Tahrat, Seka, Saint-Ruf, Diagne et Paye. Une organisation relativement nouvelle qui a semblé perturber l'équipe en début de rencontre. Conséquence : Clermont multipliait les occasions. Ndy Assembe repoussait l'échéance mais il ne pouvait rien sur le numéro de Ndiaye dans l'axe à la 14e (1-0).

Nancy pliait mais Ndy Assmebe sauvait les siens. Et sur un coup du sort, Poha égalisait pour l'ASNL. Sur un coup franc à 25 mètres, sa frappe était déviée par le mur et prenait à contrepied Descamps (1-1, 31e). Les Nancéiens revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions. L'équipe parvenait à maîtriser le potentiel offensif auvergnat. A la 80e minute, sur un contre, Abergel alertait Marveaux, entré en jeu. Grâce à un contrôle parfait, il pouvait frapper et bénéficiait d'une grossière erreur de Descamps pour inscrire son premier but avec l'AS Nancy Lorraine.

Doublé de Marveaux

Marveaux inscrivait un doublé sur un ballon renvoyé par Descamps après une frappe puissante de Dembélé. Nancy allait gagner son neuvième match de la saison. Nancy se procurait une nouvelle frayeur dans les arrêts de jeu. Sur un ballon perdu, Andriatsima frappait de loin et trompait Ndy Assembe (2-3, 92e). Au classement, l'ASNL reste 18e avec cinq points d'avance sur Béziers, 19e, et un point de retard sur Sochaux, premier non-relégable.