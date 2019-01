Ligue 2 : l'ASNL s'écroule à Lens et reste lanterne rouge (2-1)

L'AS Nancy Lorraine a mené à Lens pour la 21e journée de Ligue 2 avant de sombrer en deuxième mi-temps et de s'incliner 2-1. L'ASNL est lanterne rouge avec six points de retard sur le barragiste Béziers. L'heure est grave.

Lens, France

Si près et si loin d'exploit. Pour la 21e journée de Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine s'est mise en bonne position pour rentrer en Lorraine avec trois points mais repart bredouille. Les Nancéiens sont derniers et comptent désormais six points de retard sur Béziers, 18e et barragiste.

Vagner décisif

Alain Perrin avait décidé de troquer sa défense à trois centraux contre une arrière garde à quatre (Nery, Muratori, Seka et Coulibaly) avec le retour au milieu d'Abergel et la première titularisation de Vagner en attaque. Des choix payants car sur interception haute, Vagner provoquait Sagnan et obtenait un penalty (35e). Penalty transformé par Bassi pour son premier but de la saison en Ligue 2. Dominés, les Nancéiens résistaient à Lens grâce à leur cohésion.

Méconnaissables en deuxième mi-temps

Mais c'est une autre équipe nancéienne qui revenait des vestiaires. Nancy ne tenait plus le ballon et reculait beaucoup trop. Profitant de davantage d'espaces, les joueurs du RC Lens en profitaient rapidement. Dès la 55e, Bencharki était servi dans un angle fermé dans la surface. Sa frappe puissante trompait Chernik, battu après avoir sauvé la patrie une demi-douzaine de fois. Sur un contre, Busin avait l'opportunité de donner la victoire aux siens mais Leca était vigilant. Quelques instants plus tard, Bencharki trompait de la tête Chernik après un long temps fort lensois (73e). Nancy buvait le calice jusqu'à la lie avec l'expulsion à la 76e de Seka pour une main et un second carton jaune. Une infériorité numérique très handicapante pour égaliser.

Treizième défaite de la saison pour l'ASNL, très inquiétante avant d'enchaîner des matchs face à Auxerre, Metz et Niort en Ligue 2. Il faudra se changer les esprits mardi en Coupe de France face à Guingamp.