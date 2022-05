Ligue 2 : l'ASNL impose sa loi en seconde mi temps et l'emporte à Dijon (2-3)

Ce samedi soir, la 37ème journée de Ligue 2 emmenait l'ASNL à Dijon. Les Nancéiens reviennent avec une victoire, 2-3, grâce à un doublé de Ngbakoto (53 et 76') et une réalisation de Bobichon (62'). Après une première mi-temps terne, les Nancéiens ont bien réagi dans le second acte en étant efficace.

L'ASNL était à Dijon ce samedi soir, pour y affronter, Dijon, dans le cadre de la 37ème journée de Ligue 2. Un déplacement qui s'est soldé par un succès des Nancéiens (2-3), obtenu après une seconde période plus consistante. Yéni Ngbakoto (53' et 76') et Bobichon (62') ont été efficaces et permettent au club au chardon de signer une victoire pour l'honneur.

Ce succès en terre bourguignonne ne change rien au classement, l'ASNL restera lanterne rouge et sera reléguée à l'issue de la saison. Mais en ces temps difficile, il est important de ne garder que le positif, à l'image du visage de l'équipe durant les 45 dernières minutes.

La causerie d'Albert Cartier à la pause, et l'entrée en jeu de Lamine Cissé, auteur d'une passe décisive sur le but de Bobichon ont confirmé les bonnes intentions nancéiennes. La simplicité dans les enchaînements s'est avérée être la clé pour trouver l'efficacité offensive qui a tant manqué à cette équipe. Six mois après Niort (1-3), l'ASNL signe à Dijon son second succès de la saison qui n'est malheureusement qu'à considérer comme un simple baroud d'honneur.

La réaction du coach, Albert Cartier après le match à Dijon