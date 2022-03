Nouvelle défaite pour l'ASNL, ce samedi soir, à Amiens (1-0), la 16ème de la saison. Akolo (82') a trouvé l'ouverture, après une énième erreur individuelle qui est venue sanctionnée une équipe nancéienne, sans surprise, peu efficace. Au classement, l'ASNL reste dernière et continue de couler.

Ligue 2 : l'ASNL s'incline à Amiens et continue de couler en silence

L'ASNL battue ce samedi soir à Amiens, 1-0, poursuit sa lente agonie vers le championnat national. Akolo (82'), est venu punir les nancéiens après une nouvelle erreur individuelle. Cette 16ème défaite de la saison intervient au terme d'une prestation où l'ASNL s'est montrée fantomatique dans la zone de vérité offensive. L'ASNL et plus que jamais dernière et continue de couler sans faire de bruit.

Les mêmes maux

Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts et savoir limiter les erreurs pour ne pas en encaisser. L'abc du footballeur professionnel n'est toujours pas intégré par cette équipe de l'ASNL qui a failli encore une fois dans ces registres pourtant essentiels au plus haut niveau.

Des déficiences dans le jeu qui s'ajoutent aussi à un plafond de verre dans la détermination et l'agressivité qui doit être pourtant la base d'une équipe jouant sa survie. L'ASNL est bel est bien à sa place, et dire qu'il reste encore 10 journées avant l'épilogue d'une saison qui pourrait être la pire de l'histoire du club au chardon.

La réaction du coach de l'ASNL après la défaite à Amiens

