Ligue 2 : l'ASNL s'incline logiquement à Caen (1-0)

Ce lundi soir, l'ASNL se déplaçait à Caen en match avancé de la 17e journée de Ligue 2. L'ASNL s'est inclinée logiquement, 1-0, après un but de Gioacchini (60'). Trop imprécis et peu inspirés, les Nancéiens ont manqué d'arguments individuels et collectifs et ont montré un visage inquiétant.