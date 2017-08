Ligue 2 : l'ASNL se rassure en concédant le nul 0-0 face à Niort

L'AS Nancy Lorraine a réussi à garder sa cage inviolée pour la deuxième journée de Ligue 2 mais sans parvenir à s'imposer face à Niort. L'ASNL qui a dû terminer le match à dix après l'expulsion de Vincent Marchetti. Nancy prend son premier point de la saison.

Pas de première victoire de la saison pour l'inauguration de la pelouse hybride du stade Marcel Picot. Nancy a pris le point du nul face à Niort pour la deuxième journée de Ligue 2 de football. A défaut d'être réalistes offensivement, les Nancéiens sont restés solides avant un déplacement compliqué du côté de Nîmes.

L'AS Nancy Lorraine a mis du temps à rentrer dans la partie, le temps de se rassurer après la défaite d'Orléans et face à un bloc niortais très regroupé. Il fallait attendre le dernier quart d'heure de la première mi-temps pour trouver une première frappe intéressante de Robic mais non cadrée. Les Niortains, solides, tentaient leurs chances de loin notamment mais sans grande réussite.

Il fallait attendre la deuxième mi-temps pour voir Tobias Badila détourner par deux fois des frappes niortaises d'un côté et de l'autre pour voir Dembélé se procurer les meilleures occasions de la partie. Sans réussite. L'AS Nancy Lorraine a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Marchetti à la 68e sur un geste agressif sur Laurent Agouazi. Avec un point, l'AS Nancy Lorraine est provisoirement 16e.

En conférence de presse, Pablo Correa a souligné la performance de ses joueurs :

A la longue, aux points, on aurait pu gagner si ça avait été de la boxe. On a eu les occasions. On n'a pas réussi à la mettre au fond mais je suis très content du caractère que montre l'équipe. Je n'avais pas de doute [...] Le groupe n'a jamais voulu que tenir le résultat, mais aller le chercher."