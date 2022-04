Ligue 2 : l'ASNL se saborde et s'incline contre l'AC Ajaccio (0-2)

Ce lundi soir, l'ASNL et l'AC Ajaccio s'opposaient à Marcel Picot pour clore la 31ème journée de Ligue 2. Les Nancéiens battus, 0-2, ont pourtant eu les situations et les occasions pour faire douter la formation corse, qui comme à son habitude, s'est montrée réaliste, grâce à El-Idrissy (68') et Bayala (85'). Cette 19ème défaite amène encore un peu plus l'ASNL vers la relégation en National.

Le match

L'ASNL, pourra regretter ses deux énormes occasions qu'elle n'aura pas su concrétiser par malchance, en trouvant sur sa trajectoire, le gardien adverse, Benjamin Leroy, inspiré sur une déviation de son propre coéquipier Florian Chabrolle et une frappe de Mamadou Thiam (23e). En seconde période, Bobichon a trouvé le poteau sur un coup franc, et Thiam, parfaitement placé face au but ajaccien a manqué le cadre (58e).

Nancy inefficace, rien de neuf sous le soleil. De quoi mettre ses adversaires dans les meilleures conditions pour finaliser le travail et porter l'estocade. Il reste 7 journées avant le baisser de rideau de cette saison et l'ASNL se dirige vers la troisième division. Les joueurs semblent rincer psychologiquement, leur manque de ressort laisse entrevoir une fin de saison, longue, voire très longue.

La réaction du coach de l'ASNL, Albert Cartier, après la défaite face à Ajaccio (0-2)