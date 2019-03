Ligue 2 : l'ASNL sort de la zone rouge en écrasant Sochaux (0-4)

L'AS Nancy Lorraine n'est plus relégable pour la première fois de la saison à l'issue de la 27e journée de Ligue 2. Face à des Sochaliens réduits à dix, l'ASNL a gagné 4 à 0 et remonte à la 17e place. Enfin !

C'est la sensation de cette 27e journée de Ligue 2 : l'ASNL, abonnée aux trois dernières places depuis le début de la saison fin juillet n'est plus relégable en ce début de mois de mars. Et cela, grâce à une troisième victoire consécutive sur la "pelouse" de Sochaux, concurrent direct pour le maintien. Un succès 4 à 0 acquis dans les vingt dernières minutes de la partie qui permet à Nancy d'être 17e au classement.

Rentrée de Poha

Alain Perrin avait décidé de reconduire la même équipe que celle victorieuse face au Gazélec Ajaccio à l'exception de Serge N'Guessan remplacé par Denis-Will Poha, de retour de suspension. Une continuité qui permettait à l'ASNL de dominer les débats mais sans se montrer véritablement dangereux dans les vingt derniers mètres des Lionceaux.

Il faut en fait attendre l'heure de jeu pour que la partie s'emballe. A la 63e minute, il faut une parade de grande classe pour empêcher Mollo de marquer de la tête sur une tête croisée. Trois minutes plus tard, Verdon se précipite les deux pieds en avant sur Vagner et écope d'un carton rouge. Sochaux est réduit à dix pour la fin de la rencontre. L'ASNL ne patiente pas très longtemps avant de faire craquer le FCSM. Sur corner, Vagner coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et trompe Zigi (72e, 0-1). Une minute plus tard, sur une récupération haute, Ngom entre dans la surface et trouve le petit filet opposé du portier sochalien (73e, 0-2).

Vagner, buteur puis passeur

Sochaux tente de répondre mais l'ASNL reprend sa marche en avant. A l'entrée de la surface, Amine Bassi prend sa chance et trouve la lucarne sochalienne (76e, 0-3). Fin de cette parenthèse enchantée à la 79e quand Dembélé, bien servi par Vagner, trouve le poteau rentrant de Zigi pour son quatrième but de la saison. Dès lors, l'ASNL n'avait plus qu'à se contenter de gérer face à des Sochaliens touchés et qui font leur entrée dans la zone rouge.