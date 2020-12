Ligue 2 : l'ASNL stoppe l’hémorragie en allant chercher un point à Sochaux (1-1)

L'ASNL met fin ce samedi soir à une spirale négative de quatre défaite en récoltant un point à Sochaux (1-1). Menés au score après un but de Virginius (51'), les Nancéiens ont égalisé par Kenny Rocha de la tête (57'). Sur la seconde période, l'ASNL peut regretter de ne pas avoir profité de sa supériorité numérique après l'expulsion du sochalien Diédhiou (59'). Au classement, l'ASNL est 17ème.

Le match

Une première mi-temps poussive des deux côtés avec peu d'occasions. En début de rencontre, Nancy est crispé et subit le pressing des Sochaliens heureusement sans y laisser des plumes. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première opportunité du match, sur un coup de tête de Lasme qui vient frôler le poteau de Valette (30'). Une alerte pour l'ASNL qui petit à petit parvient à trouver des espaces dans la défense adverse sans toutefois se montrer dangereuse. À la pause, le score de 0-0 est logique.

Ousmane Cissokho est à l'origine du but égalisateur pour l'ASNL face à Sochaux © Maxppp - Lionel VADAM

Le rythme de la seconde période est plus élevé. Le jeune Virginius (17 ans) qui a fait son entrée s'échappe et centre pour Lasme dont le tir passe au dessus du but de Valette (46'). Un avertissement sans frais, jusqu'à cette perte de balle de Coulibaly, Bédia centre en retrait pour Virginius pour l'ouverture du score (1-0, 51'). Nancy douché mais qui ne renonce pas. Rocha évolue un cran au dessus et se retrouve à la conclusion d'un centre de Cissokho pour égaliser. Ouf ! (1-1, 57').

Les regrets nancéiens

Rocha buteur mais aussi à l’origine de l'expulsion de Diedhiou (59'). Nancy se retrouve en supériorité numérique et sent alors qu'il peut aller chercher mieux qu'un point. Sochaux recule et se met en danger. Rocha et Bertrand mettent à contribution le gardien sochalien Prevot (74' et 75'). L'ASNL domine la fin de match mais ne trouve pas la clé pour l'emporter. Un match nul (1-1) frustrant.