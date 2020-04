Ligue 2: l'ASNL termine 12e de la saison 2019/2020, et maintenant ?

L'AS Nancy Lorraine termine donc la saison 2019/2020 de Ligue 2 à la 12e place. Ainsi en a décidé la Ligue de football professionnel ce jeudi actant la fin de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Le classement de la deuxième division a été arrêté à la 28e journée, disputée par toutes les équipes du championnat. Les modalités de montées et descentes seront précisées par la suite mais l'ASNL n'est pas concernée cette saison.

Maintien plus paisible

Pour la première saison de Jean-Louis Garcia sur le banc, le maintien aura été assuré plus paisiblement que lors des deux derniers exercices. Nancy a navigué la majeure partie du temps dans la première partie du classement mais aura manqué de talent offensif pour accrocher le bon wagon en début d'année 2020. La blessure de Vagner, le meilleur joueur de l'équipe, a sérieusement pénalisé l'équipe. On ne saura jamais ce qu'aurait pu faire ce groupe avec son dynamiteur.

Nancy pourra s'enorgueillir de n'avoir perdu que six matchs sur 28, soit le deuxième club à avoir le moins perdu. Dans le même temps, l'ASNL n'aura remporté que six victoires en Ligue 2 pour 16 matchs nuls, le total le plus élevé de la division.

Quel propriétaire à la reprise ?

Pour l'ASNL, le prochain match sera financier. La vente du club aura-t-elle lieu avant la fin de l'exercice comptable le 30 juin ? C'est possible mais pas certain comme l'a expliqué à France Bleu Sud Lorraine Jacques Rousselot, le président de l'AS Nancy Lorraine. "JR" qui se prépare à encore être propriétaire du club au chardon si la vente n'aboutit pas. Ce serait probablement avec un budget plus serré. Dans ce contexte, quels joueurs garder ? Quels éléments recruter et pour quel objectif ? Nancy, privé de recettes comme les autres clubs, va devoir se réinventer pour aborder la prochaine saison, dont on ne sait pas encore quand elle pourra réellement débuter.