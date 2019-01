Ligue 2 : l'ASNL tient enfin la distance face à Auxerre (1-0)

L'ASNL s'est imposée ce vendredi soir à Marcel Picot face à l'AJ Auxerre, 1-0, grâce à Triboulet (11'). Un succès acquis en grande partie par l'apport des recrues (NGom, Vagner, El Kaoutari) et qui permet à l'ASNL de laisser la dernière place au Red-Star. Parfait pour la confiance avant le derby.

Laurent Abergel et Santy NGom ont été les artisans de la victoire de l'ASNL face à Auxerre.

Nancy, France

Cette victoire de l'ASNL ce vendredi soir contre l'AJ Auxerre de Pablo Correa est diablement importante. Triboulet s'est montré décisif en inscrivant le seul but de la rencontre. L'attaquant nancéien a pu aussi compter sur les nouveaux arrivants, NGom, Vagner, El Kaoutari, qui, chacun dans leur registre ont été à la hauteur. Nancy n'est plus dernier au classement, il laisse cette peu enviable place au Red-Star battu à domicile par Châteauroux (1-3).

Des recrues au top

Dès le coup d'envoi, le coach de l'ASNL, Alain Perrin, aligne du sang neuf avec NGom, Vagner et El Kaoutari. Une intuition gagnante car les recrues arrivées lors de ce mercato hivernal ont pesé dans le résultat final. Nancy se met rapidement en jambe et ne tarde pas à ouvrir le score. Un échange entre Triboulet et NGom , permet au premier nommé de venir battre le gardien auxerrois (1-0, 11').

Vinni Triboulet a souvent pris le dessus sur la défense de l'AJ Auxerre. © Maxppp - Cedric JACQUOT

Cette ouverture du score fait réagir Auxerre. Comme souvent, l'ASNL recule, elle ne doit son salut qu'à la maladresse de Philippoteaux. Le milieu de terrain icaunais manque la cage vide après un rush de Mancini (29') avant d'offrir son ballon de but au gardien nancéin, Ndy Assembe (30'). L'ASNL reste debout, elle est même proche du deuxième but juste avant la pause. Triboulet voit son centre détourné par le portier auxerrois alors que NGom attend l'offrande (45'). Nancy mène à la mi-temps (1-0).

L'ASNL tient enfin la distance

Le début de la seconde période voit les Auxerrois davantage concernés. Un feu de paille ! Car les hommes de Pablo Correa sont très loin de leur niveau de jeu affiché depuis le 6 novembre et leur succès à Metz (0-1). L'ASNL avec détermination et agressivité parvient à garder ce résultat important, malgré une frayeur en fin de match et cette frappe de Ketkeophomphone déviée légèrement sur le poteau par Ndy Assembé (85').

La solidarité nancéienne fait le reste pour décrocher cette quatrième victoire de la saison, qui plus est contre un adversaire qui restait sur 9 matchs sans défaite. Ce succès nancéien appelle d'autres performances et pourquoi pas dès ce mardi contre le voisin messin.