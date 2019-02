Ligue 2 : l'ASNL va tester sa capacité de réaction au Havre

C'est un déplacement ô combien compliqué qui attend l'AS Nancy Lorraine ce vendredi 15 février. Il existe sur le papier un gouffre entre le HAC, 6e et candidat à la montée en Ligue 1 et Nancy qui joue sa survie, scotché dans la zone rouge quasiment depuis le début de la saison. C'est donc un choc entre deux équipes qui jouent dans des championnats différents qui va se jouer à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2.

Sept joueurs absents

Pour Nancy, un point sera déjà un résultat positif, à confirmer à la maison face au Gazélec Ajaccio dans la foulée. Un point difficile à obtenir avec un effectif pas épargné par les blessures (Marveaux, Abergel, Diagne, Moimbé-Tahrat, Muratori et Nery) et les suspensions (Poha pour deux matchs, Dembélé face à Ajaccio) et qui voit poindre des retours. Ainsi , Ba, Bouzar et Nguiamba sont dans le groupe de 18 joueurs partis en Normandie ce jeudi.

Face à ces cascades d'indisponibilités, Alain Perrin a procédé à une revue d'effectifs cette semaine en réalisant une opposition à l'entraînement. Utile selon l'entraîneur nancéien :

"Ca remet en jeu la concurrence, ça redonne la chance à certains. Quand on est dans une continuité avec un effectif stable, il y a reconduction de l'équipe qui gagne ou des modifications pour des joueurs blessés ou suspendus [..]Chez nous, il y a un peu plus de flou."

Une façon de retrouver des sensations pour Paye, arrivé cet hiver, ou Ba, régulièrement gêné par les blessures.

"Il faut y croire"

Des pépins qui pèsent forcément dans les mauvais résultats. Une spirale qui n'a pas encore démotivé l'équipe explique le gardien nancéien Guy Roland Ndy Assembe :

"L'ambiance reste positive. Il faut y croire. On n'est pas totalement décrochés. Les équipes devant ne vont pas gagner tous les matchs, du moins je l'espère, ça nous laissera quelques cartouches pour revenir [...] Quand on joue les matchs, on n'est pas dépassés, on ne se fait pas balader chaque week-end. Ca donne un peu d'espoir quand même."

De l'espoir, il en faudra au stade Océane pour arracher un résultat avant de jouer face à deux concurrents pour le maintien : Gazelec Ajaccio et Sochaux.

Le groupe nancéien :

Ndy Assembe, Chernik, Paye, Saint-Ruf, El Kaoutari, Seka, Coulibaly, Bouzar, Bassi, Ba, N'Guessan, Marchetti, Nguiamba, Vagner, Ngom, Busin, Triboulet, Dembélé.

Blessés : Marveaux, Muratori, Abergel, Diagne, Néry, Moimbé-Tahrat.

Suspendu : Poha.

Choix : Da Cruz, Sané, Maboulou, Clément, Dalé.