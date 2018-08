Nancy, France

Mettre enfin un terme à une spirale négative de quatre défaites en autant de matchs de Ligue 2, c'est l'objectif des joueurs de l'AS Nancy Lorraine ce vendredi soir à Picot. L'ASNL, lanterne rouge avec quatre matchs perdus sans marquer reçoit Niort, actuellement cinquième. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Enfin marquer

Pour l'emporter, il faudra forcément marquer, ce que Nancy n'a pas réussi à faire lors des six premières heures de jeu disputées en championnat. Une statistique qui s'explique, l'ASNL est la deuxième équipe qui frappe le moins au but en Ligue 2 pour l'instant. Et quand les Lorrains frappent, c'est rarement cadré. A Auxerre, sur treize tentatives, seule une a mis en danger le porter icaunais. Une situation qui pèse pour le jeune attaquant Mons Bassouamina, buteur en Coupe de la Ligue face au Red Star :

Honnêtement, oui. Je suis un compétiteur et je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Pour les attaquants, ce sont les stats qui comptent. Du coup, là..."

Conséquence, il n'y a pas aujourd'hui de hiérarchie entre les six attaquants valides que compte l'AS Nancy Lorraine, de certitudes à ce niveau-là. L'entraîneur Didier Tholot est tenté de faire confiance à l'équipe qui a livré la meilleure prestation de la saison à Auxerre, mais il attend surtout une plus grosse prise de risque de la part de ses joueurs, pour enfin marquer :

"On a aussi insisté sur le fait de frapper. On a dans l'effectif de bonnes frappes mais on ne s'en sert pas, on veut faire une dernière passe alors qu'on a la possibilité de marquer de l'extérieur de la surface."

Didier Tholot espère toujours deux recrues offensives, notamment sur les cotés, d'ici la fin du mercato dans une semaine. Avec 29 joueurs sous contrats professionnels, il faudra forcément des départs pour éventuellement se renforcer.