Ligue 2 : l'ASNL veut bien terminer septembre face à Châteauroux

10e journée de Ligue 2 : l'AS Nancy Lorraine accueille Châteauroux ce vendredi soir. Pour Nancy, l'enjeu sera de bien finir le mois de septembre qui lui a déjà permis de décoller dans ce championnat.

Un dernier effort avant la mini-trêve internationale. Nancy reçoit Châteauroux pour la 10e journée de Ligue 2 ce vendredi soir au stade Marcel Picot. Coup d'envoi à 20 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr. L'ASNL reste sur deux matchs sans défaite (victoire contre Bourg et nul à Lorient) et voudra finir avec 10 points sur 15 possibles, ce qui repositionnerait le club au classement.

à lire aussi Ligue 2 : une ASNL solide décroche le nul à Lorient (0-0)

Si le mois d'août avait été calamiteux pour Nancy, septembre a été bien meilleur : l'ASNL a empoché 7 points sur 12, trois de moins que Paris et Brest, les deux meilleures équipes sur cette période. Si le championnat avait débuté en septembre, Nancy serait septième. Les joueurs du club au chardon vont mieux, preuve en est ce match nul à Lorient samedi dernier mais pas question de se relâcher pour l'entraîneur Vincent Hognon :

Je le répète. On a pris un point à Lorient, ce n'est pas non plus l'exploit du siècle. C'était bien, c'était cohérent mais ce n'est qu'un point. C'est rester concentré, déterminé et zéro relâchement, c'était le mot d'ordre cette semaine."

Si les progrès ne sont pas toujours flagrants dans l'utilisation du ballon, les efforts nancéiens payent depuis l'intronisation de Vincent Hognon. Une nouvelle victoire ce soir renforcerait encore un peu le moral des troupes pour le milieu de terrain Vincent Marchetti :

Je ressens ce groupe, cette unité. C'est vrai que c'est compliqué quand il y a des défaites de sentir que c'est vraiment soudé. D'avoir des bons résultats, ça aide à avoir un groupe encore plus fort."

Un groupe capable de gagner le match contre Bourg-en-Bresse à Picot après avoir été mené. La prochaine étape sera de maîtriser une rencontre totalement, l'ASNL a encore une marge de progression.

Le groupe nancéien

Chernik, Ternynck, Cuffaut, Cétout, Yahia, Diagne, Badila, Muratori, Abergel, Ba, Clément, Marchetti, Bassi, Robic, Nordin, Eler, Dembélé, Hadji, Busin.

Suspendu : Jourdren.

Blessés : Ndy Assembe, Pedretti, Bidounga.

Choix : Koura, Chrétien, N'Guessan, Saint-Ruf.