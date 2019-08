Ligue 2 : l'ASNL veut bien terminer son marathon estival face à Rodez

Fin du marathon pour l'AS Nancy Lorraine ce vendredi soir. Les Nancéiens reçoivent Rodez pour la 6e journée de Ligue 2 afin de mettre un terme à cette série de huit matchs en à un peine un mois, juste après la période de préparation. L'ASNL qui veut évidemment bien terminer ce mois d'août face à un promu devant au classement. Nancy qui veut aussi remettre les pendules à l'heure après la défaite à Sochaux en championnat il y a une semaine. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Confirmer la deuxième mi-temps d'Ajaccio

Avant une trêve internationale occupée par un match amical à Reims face au stade de Reims le jeudi 4 septembre, l'ASNL serait bien inspirée de prendre les trois points pour son entraîneur Jean-Louis Garcia :

"Aborder une trêve avec un résultat positif et une situation intéressante au classement, c'est bon pour le moral. On sait qu'on a trébuché à Sochaux, on veut confirmer notre sursaut face à Ajaccio mardi. Avec 9 points, on se situerait dans la première partie de tableau et ce serait une bonne nouvelle."

Mais attention, Rodez est un promu qui s'est tout de suite mis dans un cycle positif. Les promus sont devant Nancy au classement avec deux points de plus et pratiquent un jeu porté vers l'avant. Il faudra être capable de contenir cet enthousiasme pour le défenseur nancéien Loris Nery :

"Ils sont sur la dynamique de l'année dernière, un groupe qui n'a pas beaucoup changé, ils se connaissent bien. Ca reste toujours des matchs difficiles à jouer surtout en début de saison. C'est vrai que sur la saison, ça s'essouffle un petit peu avec les blessures [...] On sait que ce sera très compliqué."

Nancy qui disposera de tout son public pour cette rencontre. La tribune Piantoni a bien été suspendue mais ce sera le 20 septembre lors de la réception de Chambly.