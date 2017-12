Le match du soir ne fera pas oublier la descente en Ligue 2, ni le début de saison compliqué de l'AS Nancy Lorraine en deuxième division, mais la réception du Paris FC permettra peut-être de laisser penser à des jours meilleurs et à un retour du club au chardon à un niveau correspondant davantage à son rang. C'est l'enjeu symbolique de ce match de la 19e journée de championnat entre Nancy et Paris, à Picot.

L'AS Nancy Lorraine, 15e au coup d'envoi, accueille un Paris FC, surprenant promu, 6e au classement et à un seul point du podium. Une formation vouée à disputer le championnat de National 1 mais repêchée après les défaillances financières du SC Bastia. Une équipe qui joue libérée selon l'entraîneur nancéien Vincent Hognon :

On n'attendait rien d'eux [...] Des joueurs de qualité, un groupe qui a pris confiance et des résultats mérités [...] Ils n'avaient rien à perdre en début de saison. Ils tiennent la route, et bien. "