Ligue 2 : l'ASNL veut confirmer face à Chambly

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine à la recherche d'une deuxième victoire en championnat ce vendredi 20 septembre. Nancy reçoit Chambly pour la 8e journée de Ligue 2, une semaine après son nul très prometteur à Guingamp.

Une deuxième victoire en Ligue 2

Pour le Nancy de Jean-Louis Garcia, il y a aujourd'hui l'envie de faire fructifier les belles promesses des dernières semaines. Nancy joue de mieux en mieux malgré la baisse de régime du détonateur Vagner. Mais l'ASNL, qui ne perd pas, n'avance pas très vite au classement avec cinq matchs nuls.

L'AS Nancy Lorraine est à la recherche du déclic, explique l'entraîneur Jean-Louis Garcia :

"Il faut rester calme, on va dans la bonne direction, on travaille très très bien. Mardi, au lieu de faire une séance de jeu, on a fait une spécifique de dernière passe et de finition. Ça va venir à force de travail."

Jean-Louis Garcia qui peut compter sur la première dans le groupe du latéral gauche Saliou Ciss arrivé en fin de mercato. Ce sera aussi la première à domicile d'Amine Bassi, très bon à Guingamp. Le tout dans un stade Picot où la tribune Piantoni sera fermée après les incidents du match ASNL - Le Mans.