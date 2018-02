L'AS Nancy Lorraine aborde un tournant de sa saison ce vendredi pour la 25e journée de Ligue 2. En une semaine, les Nancéiens (17es au classement) vont affronter le 19e puis le 18e, Bourg-en-Bresse dans deux matchs déterminants pour le climat des prochains mois.

Premier épisode ce vendredi soir à Picot contre des Normands à l'aise en déplacement : ils restent sur deux nuls et deux victoires en dehors de leur stade. Une équipe de "QRM" qui joue beaucoup ce soir : une défaite la renverrait à neuf points de Nancy. De son côté l'AS Nancy Lorraine essaiera de remporter un deuxième succès d'affilée après celui de Valenciennes, ce qui n'est jamais arrivé cette saison. La dernière victoire à domicile remonte au 29 septembre contre Châteauroux.

Pour concocter un onze de départ compétitif, l'entraîneur Patrick Gabriel a pu compter sur le retour de suspension d'Abergel. Gaby a dû faire des choix en laissant au repos par exemple Abou Ba, pourtant très bon contre Brest il y a deux semaines. L'entraîneur nancéien a eu l'embarras du choix pour la première fois depuis sa prise de poste :

Ils ont leur projet individuel que je comprends très bien. Moi, je suis dans un projet club, un projet collectif. Je leur ai dit cette semaine, il y a des matchs où on gagnera et où je changerai l'équipe et des matchs qu'on perdra et où je ne changerai peut-être pas l'équipe."