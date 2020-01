Ligue 2 : l'ASNL veut décoller au classement face à Valenciennes

Premier match de l'année 2020 pour l'AS Nancy Lorraine au stade Marcel Picot. Moins d'une semaine après sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France (Nancy affrontera Belfort), le club au chardon reçoit Valenciennes à l'occasion de la 20e journée de Ligue 2 ce vendredi soir. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

"Un match particulier"

L'AS Nancy Lorraine, 10e (27 points) peut en cas de victoire revenir à la hauteur de son adversaire (5e avec 30 points). Une formation de Valenciennes, en grande forme, qui a battu Lorient et Lens ces dernières semaines mais vient d'être éliminée en Coupe par Dijon. Une rencontre qui se jouera sans Bertrand, Seka et Nery, tous les trois blessés. En revanche, le buteur Makhtar Gueye devrait faire son retour , tout comme Baptiste Valette, mis en examen pour viol mi-décembre. L'ASNL va jouer une équipe de haut de tableau à domicile. Une affiche pour bien lancer la deuxième partie de saison. Pas un match comme les autres pour l'entraîneur Jean-Louis Garcia :

"C'est simplement avec sérénité et lucidité, accepter que c'est un match particulier et un match très important. Il faut juste être un petit peu plus concentré, un petit peu plus rigoureux dans sa vie de tous les jours. Etre attentif au sommeil, à ce qu'on mange. Parce que le match va peut-être se jouer sur un petit détail [...] Mais je veux qu'ils l'abordent avec leur bonhomie, leur jovialité habituelle. Je ne veux pas les voir inhibés."

Le groupe nancéien