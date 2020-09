Ligue 2 : L'ASNL veut déjouer les pronostics ce samedi face au leader

Entre un Paris FC qui domine son début de championnat (3 matchs, 3 victoires) et une équipe de l'ASNL qui peine à décrocher son premier succès, les nancéiens ne partent pas favoris ce samedi au stade Charléty. Mais les rouge et blanc comptent bien déjouer les prévisions et enfin lancer la saison.

Jamais très loin de ses adversaires, l'ASNL en a pourtant déjà laissé 2 s'imposer en 3 matchs. Il faut être plus efficaces pour Dorian Bertrand (en rouge face à Grégoire Lefèvre) et ses coéquipiers.

C'est vrai que, pour ce match, l'ASNL part dans la peau de l'équipe qui a tout à gagner avec ce déplacement. Avec un succès, il y aurait un peu plus de confiance, un peu plus de point au compteur et la satisfaction d'avoir fait trébucher une équipe, jusqu'ici invulnérable. "Un joli challenge à relever" acquiesce Jean-Louis Garcia, l'entraîneur nancéien, pour qui son équipe "n'a pas de complexe à faire".

Un match comme les autres

Pour Edmond Akichi, le milieu de terrain passé par le Paris FC "Leader ou pas c'est un match comme un autre", où l'ASNL a besoin avant tout de se concentrer sur son jeu pour gommer les imperfections qui l'empêchent pour l'instant de prétendre à la victoire. "Oui c'est une équipe solide, bien organisée, mais ils ont eu pas mal de réussite, des pénaltys non sifflés contre eux. Ils ont été très réalistes, très opportunistes sur des situations de pressing haut, de récupération"

"Pas de complexe à faire" estime Jean-Louis Garcia pour ce déplacement chez le leader de Ligue 2 © Radio France - Johan Gand

Conscience de la situation

"On est conscient de la situation" admet Jean-Louis Garcia, le coach nancéien, mais "on veut garder une ambiance sereine, propice à la performance". "1 point ce n'est pas assez, mais on sait aussi ce que l'on a été capable de faire pendant les matchs" poursuit-il. Pour autant pas question d'attendre que le train arrive en gare "Il n'est pas question pour moi de se réfugier derrière la phrase "on mérite mieux, ça va venir"" .

Le coach de l'ASNL demande donc à chacun un peu plus "Je l'avais dit après Niort, notre collectif existe, mais dans ce collectif j'ai des joueurs qui ne sont pas à 100% de leur potentiel". Convaincu de la qualité de son groupe, Jean-Louis Garcia, reconnait que "c'est bien beau de le dire, mais il faut le montrer". L'entraîneur a quand même la sensation d'avoir été entendu par son groupe "J'ai vu cette semaine des garçons impliqués, qui en ont fait plus. Je sens qu'ils sont dans la remise en question. Quand tu es dans cet état d'esprit là, ça ne paie pas tout de suite le match qui vient . On ne se sort pas tout de suite d'une période comme ça en un claquement de doigts". Même conviction de la part du milieu de terrain Edmond Akichi "Tout le monde donne, sur le terrain. Et ce petit quelque chose (qui manque) je ne peux pas l'expliquer. Mais quoi qu'il arrive je suis convaincu que cela va tourner et vite."

Edmond Akichi le milieu de terrain de l'ASNL sait qu'il manque encore quelque chose pour changer l'issue des matchs, mais il est confiant dans la qualité du groupe. © Radio France - Johan Gand

Le coach de l'ASNL conclut "Il faut qu'on recommence à faire tourner le compteur points. [Samedi soir] si on est à 2 points (au total), on redémarre. Mais tout autre résultat que 1 point ou 3 point est interdit. On y croit fort et j'espère que vous allez voir une équipe nancéienne déterminée et qui ressemble à ce que je vous ai dit".

Pour le vérifier, rendez-vous dès 18H30 ce samedi dans l'avant-match de France Bleu Sud Lorraine ou sur francebleu.fr

