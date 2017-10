Ligue 2 : l'ASNL veut enfin gagner à l'extérieur face au Gazelec Ajaccio

Après la trêve internationale, l'AS Nancy Lorraine reprend le championnat ce vendredi avec un déplacement sur la pelouse du Gazelec Ajaccio, 16e de Ligue 2. Déplacement compliqué pour une formation nancéienne qui n'a pas encore gagné hors de Picot.

L'AS Nancy Lorraine en terrain miné pour la 11e journée de Ligue 2. Nancy, 12e, se rend sur la pelouse du Gazelec Ajaccio ce vendredi 13 octobre sur une île de beauté qui lui réussit rarement. La dernière victoire nancéienne à l'extérieur face à un club d'Ajaccio remonte à 1993. Ajoutez à cela le fait que l'AS Nancy Lorraine n'a pas ramené un succès de ses cinq déplacements (2 nuls et 3 défaites) et vous vous rendrez compte que Nancy n'a pas les faveurs des pronostics.

Et pourtant, c'est bien un premier succès en déplacement que Nancy vise ce vendredi. Une victoire qui se dessinera grâce à l'envie, un supplément d'âme pour l'entraîneur Vincent Hognon :

Pour aller chercher ça, il faut bousculer les choses. Il faut faire plus. Au quotidien, quand on est exigeants, c'est pour que les joueurs le soient le jour du match."

Pour espérer rentrer au bercail avec trois points, il faudra que Nancy soit capable de marquer. Avec seulement deux buts, Nancy est la deuxième équipe la moins prolifique à l'extérieur. Même sans deux milieux de terrain suspendus (Abergel et Ba) , il faudra mieux négocier les contres pour l'attaquant Antony Robic :

On est capables de faire les efforts pour bien défendre. Après, il faut se projeter plus rapidement, plus nombreux. Quand on fait des contres à un ou deux, ça peut être vite des exploits individuels. Il faudrait qu'on ait notre équipe dans la moitié de terrain adverse plus longtemps."