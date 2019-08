Ligue 2 : l'ASNL veut engranger des points et de la confiance face à Valenciennes

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine veut capitaliser sur le match nul de la semaine passée face à Orléans. Les Nancéiens, toujours privés d'Amine Bassi, se rendent à Valenciennes pour la deuxième journée de Ligue 2 ce vendredi. Les Nordistes restent sur une défaite face au promu, Chambly (1-0). Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Jean-Louis Garcia veut conserver la sérénité défensive affichée face à Orléans mais avec une meilleure utilisation du ballon. L'entraîneur nancéien pourra d'ailleurs compter sur les trois joueurs arrivés de Saint-Etienne (Vagner, Gueye et Rocha Santos) pour ce premier déplacement de la saison :

"Je veux qu'on se montre plus dangereux offensivement. On a eu deux occasions franches sur 94 minutes à Picot, ce n'est pas suffisant [...] Pour gagner un match, il faut se créer plus d'occasions."

Trouver des repères

L'AS Nancy Lorraine doit trouver ses marques alors que les joueurs ont bien conscience qu'il y a de quoi faire pour davantage peser offensivement entre Dona Ndoh, Cissokho (qui purge son dernier match de suspension), Bertrand, Dembélé, Vagner ou encore Gueye. Les joueurs ont confiance en eux à l'image du défenseur Abdelhamid El Kaoutari :

"On voit à l'entraînement ce que ça donne déjà, c'est très bien. Il faut continuer comme ça [...] On n'est pas encore au complet mais avec des joueurs comme Cissokho ou Vagner, ça risque de faire très mal si vraiment on s'entend très bien offensivement."

Reste à le prouver sur le terrain. L'ambition sera de prendre les trois points explique Jean-Louis Garcia qui n'est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt.

Le groupe nancéien

Valette, Sourzac, Nery, Karamoko, Lybohy, El Kaoutari, Bidounga, Muratori, N'Guessan, Nguiamba, Akichi, Marchetti, Rocha, Bertrand, Vagner, Gueye, Dembélé, Dona Ndoh

Blessé : Fischer

Suspendu : Cissokho

Choix : Constant, Bouzar, Coulibaly, Seka, Da Cruz, Barka, Bassi, Bassouamina, Triboulet.