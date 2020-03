Ligue 2 : l'ASNL veut enrayer la mauvaise série à Niort

L'AS Nancy Lorraine en déplacement du côté de Niort pour la 28e journée de Ligue 2 de football. Nancy qui n'a plus gagné depuis le 10 janvier toutes compétitions confondues et a même perdu ses trois dernières rencontres de Ligue 2. Au classement, Nancy est descendu à la 14e place, plus proche de la zone rouge que de la cinquième place au classement. L'ASNL qui enregistre le forfait de Saliou Ciss, son deuxième meilleur buteur, mais le retour de blessure du milieu Vincent Marchetti. Coup d'envoi à 20 heures.

"Match décisif"

L'ASNL dispose encore d'un matelas de points sur Niort. Si l'affiche ne fait pas rêver, c'est une rencontre capitale pour la suite du championnat estime le gardien nancéien Baptiste Valette :

"C'est un match décisif, très important pour la suite. Au vu de nos résultats, ce sont des équipes sur lesquelles il faut se détacher et il faut prendre un maximum de points sur eux, pour se mettre à l'abri. Il faut vraiment pas le prendre à la légère."

Jean-Louis Garcia estime qu'il faut au minimum conserver ces huit points d'avance. L'entraîneur de l'ASNL promet des changements alors qu'il devra se passer de Cissokho suspendu et qu'il a intégré dans le groupe le jeune attaquant Gauthier Ott et le milieu Brandon Ndezi, issus de la formation nancéienne. Ce match à Niort peut-il constituer une nouvelle relance pour Ande Dona Ndoh, le meilleur buteur de l'histoire des Chamois (61 buts) en délicatesse à Nancy ? Jean-Louis Garcia se défend de faire dans l'affectif :

"Le déclic, ça fait un moment qu'on le cherche. Le déclic, tu peux l'avoir en faisant une semaine d'entraînement extraordinaire, en montrant tous les jours que tu es indiscutable. Il y a d'autres moments pour le déclic. Il est là, régulièrement, il rentre pour les fins de matchs, il faut qu'il se passe quelque chose. J'adore Ande humainement, c'est une personne fantastique mais je ne fais pas de l'affectif. Les performances de Ande ne sont pas satisfaisantes [...] On est tous en souffrance avec lui."

Niort - ASNL, à suivre uniquement sur la page Facebook France Bleu Sud Lorraine et sur Francebleu.fr