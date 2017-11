Ligue 2 : l'ASNL veut mettre fin à sa mauvaise série face à l'AC Ajaccio

L'AS Nancy Lorraine reçoit l'AC Ajaccio, troisième, pour la 15e journée de Ligue 2 ce vendredi 17 novembre à 20 heures. Des Nancéiens dans un besoin urgent de points après quatre matchs consécutifs sans victoire.

L'AS Nancy Lorraine à la relance. Après quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat, l'équipe de Vincent Hognon reçoit l'AC Ajaccio, troisième du championnat, pour la 15e journée de Ligue 2 ce vendredi 17 novembre à 20 heures. Avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

La victoire en Coupe de France le week-end dernier face à Forbach n'a pas franchement rassuré sur les capacités de l'AS Nancy Lorraine à hausser son niveau de jeu. Le succès 1-0 grâce à Bassi laisse en suspens plus de questions qu'il n'apporte de réponse. C'est donc dans un certain flou que Nancy aborde ce match face à un candidat à la montée. Parmi les rares certitudes, celle qu'il faudra livre un match plein, car les bribes de matchs aperçues ces derniers temps ne suffisent pas pour l'emporter comme l'explique Vincent Hognon :

On a besoin de prendre des points, besoin de confirmer les bonnes choses que l'on peut voir dans les matchs, sur la durée. Parce qu'on voit des bonnes choses, mais ces derniers temps, on a été un peu courts".

Un problème plus psychologique que physique selon l'entraîneur nancéien. Vincent Hognon qui dispose de sept joueurs valides au milieu de terrain avec les créateurs Bassi et Pedretti, les gratteurs Abergel et Clément et les relayeurs Marchetti, N'Guessan et Ba. Le nombre de combinaisons est presque illimité. Vincent Hognon devra faire des choix. Pedretti et Bassi seront-ils titulaires ensemble ce vendredi ? Non, Pedretti n'étant pas prêt physiquement, mais le technicien ne se l'interdit pas :

Ca peut dépendre du match, de nos performances, si on arrive à maîtriser beaucoup plus le match [...]C'est sûr qu'il faudra s'adapter autour pour récupérer le ballon différemment mais il faudra surtout tenir le ballon."

En attendant, il faudra surtout l'emporter face à des Corses, candidats sérieux à la montée cette saison avec la quatrième défense et la troisième meilleure attaque du championnat.

Le groupe nancéien

Chernik, Jourdren, Cuffaut, Cétout, Diagne, Saint-Ruf, Muratori, Badila, Abergel, Clément, Marchetti, Ba, Pedretti, Bassi, Nordin, Koura, Busin, Barka, Dembélé.

Suspendu : Yahia.

Blessés : Ndy Assembe, Bidounga, Hadji, Robic.

Choix : Chrétien, N'Guessan, Eler.

