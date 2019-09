Ligue 2 : l'ASNL veut montrer des progrès sur le terrain de Guingamp

Face à un adversaire qui évoluait en Ligue 1 ces six dernières saisons, l'AS Nancy Lorraine veut ramener des points après une trêve internationale qui a permis de régénérer les corps et de travailler collectivement.

L'AS Nancy Lorraine retrouve les terrains de Ligue 2 ce vendredi. Après une trêve internationale marquée par une victoire en amical à Reims (Ligue 1) 2-1, Nancy se déplace sur le terrain de l'En Avant Guingamp, 13e du championnat avec un point de plus que l'ASNL après six journées de Ligue 2. Nancy qui enregistre le retour de suspension d'Ernest Séka et l'intégration dans le groupe de 18 joueurs d'Amine Bassi après son départ avorté au FC Metz.

L'AS Nancy Lorraine a bien réagi après sa défaite 3-0 à Sochaux en battant Ajaccio en Coupe et en faisant match nul à domicile face à Rodez, l'entraîneur Jean-Louis Garcia espère que la trêve internationale et la fin du mercato ont permis à son équipe de progresser notamment dans l'utilisation du ballon :

"J'aimerais qu'on confirme ce que j'ai vu à Reims parce qu'il y a eu de très bonnes choses sur l'aspect défensif mais aussi avec le ballon. Je voudrais revoir ça en match officiel et à l'extérieur. J'ai le sentiment que nous progressons. A quelle vitesse ? Ce sont les résultats qui le diront mais j'aimerais que ça se matérialise dans une telle rencontre."

Jean-Louis Garcia qui rappelle aussi qu'il faudra de la patience mais il espère beaucoup des quatre prochains matchs, qui emmèneront l'ASNL jusqu'à la prochaine trêve internationale.

Guingamp, un client

Il n'est jamais facile de s'imposer à Guingamp, chez un adversaire pensionnaire de Ligue 1 ces six dernières saisons et chez qui l'ASNL n'a gagné qu'une fois, en 1997.

Les Bretons ont conservé un effectif de qualité malgré plusieurs départs et possèdent un public motivé. Pas besoin de chercher à se motiver, ce sera naturel pour le défenseur Ernest Séka :

"Ce n'est pas que c'est plus excitant. C'est plus facile de jouer les matchs comme ça. Une équipe qui descend de Ligue 1, on élève automatiquement le niveau de jeu, la motivation. Le plus compliqué, c'est de jouer dans un stade où il y a moins de monde ou d'ambiance."

Nancy va donc être servi et va pouvoir se jauger sur le terrain d'un candidat à la remontée en Ligue 1.