Ligue 2 : l'ASNL veut montrer du caractère face à Auxerre

Après cinq matchs sans victoire en championnat, l'AS Nancy Lorraine se rend à Auxerre pour la 16e journée de Ligue 2 de football. Les Nancéiens ont besoin de prendre des points et de montrer un visage plus conquérant.

Leur dernière apparition a été marquée par des sifflets. C'était à la sortie du match nul face à Ajaccio (2-2) à Picot après avoir mené 2-0. Les footballeurs de l'AS Nancy Lorraine évolueront loin de leurs bases ce vendredi soir mais ils devront tout de même montrer un autre visage, celui d'une équipe enfin capable de tenir un score ou au moins de se battre pour le faire. Face à Auxerre, pour la 16e journée de Ligue 2, Nancy voudra la victoire mais se contentera d'un nul s'il est accompagné d'une bonne dose de solidarité et d'efficacité défensive.

Vincent Hognon attend de ses joueurs un "comportement d'homme" comme il dit :

Il faut puiser dans les ressources quand c'est très difficile. Il faut qu'on arrive à aller plus loin quand c'est difficile parce que, c'est toujours le cas, une équipe menée 2-0 qui revient à 2-1, elle pousse, et une équipe d'hommes doit être capable de tenir. Il faut qu'on arrive à faire basculer ces choses-là. C'est ça qui nous manque pour l'instant."

Pour voir une équipe peut-être plus vicieuse et plus gestionnaire, l'AS Nancy Lorraine peut compter sur les retours de joueurs d'expérience comme Yahia (suspendu face à Ajaccio) et d'Hadji (qui était blessé). Une nouvelle importante pour une équipe qui manque encore de vécu.

L'AS Nancy Lorraine doit réagir car il faudra enchaîner quatre jours plus tard avec la réception du Havre, candidat à la montée en Ligue 1. Nancy a besoin de prendre un maximum de points avant la trêve pour ne pas trop se poser de questions sur son maintien.

Le groupe nancéien

Chernik, Jourdren, Cuffaut, Cétout, Diagne, Yahia, Saint-Ruf, Muratori, Badila, Abergel, Clément, Ba, Pedretti, Bassi, Busin, Barka, Dembélé, Hadji, Robic.

Blessés : Chrétien, Ndy Assembe, Marchetti, Bidounga, Eler.

Choix : N'Guessan, Nordin, Koura.

Le groupe auxerrois

Boucher, Westberg, Adéoti, Arcus, Ayé, Ba, Boto, Firer, Fumu Tamuzo, Obraniak, Philippoteaux, Polomat, Sakhi, Sané, Sangaré, Tacalfred, Touré, Youssouf.

AJ Auxerre - AS Nancy Lorraine, coup d'envoi à 20 heures. Avant-match dès 19h30.