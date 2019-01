Ligue 2 : l'ASNL veut poursuivre sa bonne série en recevant le Paris FC

Nancy, France

Quel pire adversaire que le Paris FC pour l'AS Nancy Lorraine à l'occasion de la 20e journée de Ligue 2, la première en 2019 ? Nancy, 19e du championnat et pire défense de Ligue 2 reçoit ce vendredi la meilleure défense de Ligue 2, seulement onze buts encaissés jusqu'ici. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Vagner dans le groupe

Pour forcer le verrou parisien, Alain Perrin pourra compter sur sa recrue, le Cap-Verdien Vagner (prêté par Saint-Etienne) mais se passera de Laurent Abergel, toujours aux soins après son coup reçu en Coupe de France face au Puy-en-Velay. En attendant des renforts, la concurrence tourne à plein régime en interne avec les retours dans le groupe de Marchetti et Maboulou par exemple et les absences notables de N'Guessan, Da Cruz, Diagne, Dalé et Robic. Une profondeur d'effectif qui doit permettre à Nancy de passer un mois de janvier piégeux (Paris FC, Lens, Auxerre et Metz en championnat, Guingamp en Coupe).

Une série de match compliqués et rapprochés à laquelle Alain Perrin ne veut pas donner trop d'importance :

"Les mois s'équilibrent. On a un mois de novembre plutôt bien, décembre on a été un peu déçu [...] On est averti de la qualité de l'adversaire. Si on ne réussit pas ce match, on passera au suivant. On a été capables de gagner à Orléans, de prendre un point à Ajaccio. La logique sera de prendre des points partout, de faire des matchs de Coupe."

De son côté, le Paris FC ambitionne désormais de s'inviter à la table des playoffs en fin de saison. Ils auraient tort de ne pas y croire car Alain Perrin le fait remarquer, Paris défend bien mais ce n'est pas la seule raison de leur présence en haut du classement.

ASNL - Paris FC, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Seka, Saint-Ruf, Bouzar, Moimbé-Tahrat, Néry, Muratori, Coulibaly, Bassi, Marchetti, Clément, Ba, Haag, Dembélé, Busin, Vagner, Maboulou, Triboulet

Blessés : Abergel, Badila.

Choix : Bassouamina, Nguiamba, Diagne, Robic, Da Cruz, Sané, N'Guessan, Dalé, Mabella