Ligue 2 : l'ASNL veut renouer avec la victoire face au Paris FC

Amine Bassi et l'ASNL reçoivent le Paris FC ce vendredi

Nancy, France

L'ASNL va-t-elle se relancer après cinq matchs nuls consécutifs en Ligue 2 ? Nancy, 9e (à cinq points du 5e) reçoit le Paris FC, qui vient de sortir de la zone rouge pour la 16e journée de championnat ce vendredi à Picot (coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr).

Après un match nul décevant sur le contenu à Grenoble, l'entraîneur Jean-Louis Garcia a promis des changements dans le onze de départ. Une équipe dont il attend une réaction sur le terrain ce vendredi soir à Picot où Nancy est toujours invaincu :

"Il faut savoir ce qu'on veut. J'ai posé la question aux joueurs. Est-ce qu'on se contente d'être dans un ventre mou ? En se disant qu'on se garde un petit confort par rapport aux équipes de derrière et que ça nous suffit ? Est-ce qu'on est des garçons ambitieux ou bien on va chercher des équipes que l'on considère pour l'instant pas potentiellement plus fortes que nous ?"

Jean-Louis Garcia parle d'une semaine de travail studieuse même si son groupe a tendance à dédramatiser toutes les situations. Objectif de l'entraîneur nancéien : atteindre les 23 points au terme de la rencontre et donc gagner. Un succès d'autant plus important qu'il permettrait probablement à Nancy de gagner quelques places selon Jean-Louis pour qui ce match est un tournant :

"Nous recevons le Paris FC alors qu'il y a un Sochaux-Troyes, le Havre à Rodez, Grenoble à Lorient. Une victoire bonifierait de manière conséquente le point pris à Grenoble".

Une manière aussi de lancer la fin d'année avec le déplacement à Caen, la réception de Châteauroux et le voyage à Auxerre, sans compter le 8e tour de la Coupe de France.