Ligue 2 : l'ASNL veut retrouver de la sérénité en recevant l'US Orléans pour le coup d'envoi de la saison

Nancy, France

La fin du suspense pour l'AS Nancy Lorraine. Après plusieurs semaines de préparation, le club au chardon reçoit Orléans pour la première journée de Ligue 2 de football ce vendredi à partir de 20 heures. Un début de saison quelques semaines après un maintien arraché au terme d'une saison catastrophique. Reléguée en National par la DNCG, le gendarme financier du football français puis repêchée en appel, l'ASNL se présente ce vendredi avec l'envie de retrouver un peu de sérénité et de calme pour son entraîneur Jean-Louis Garcia :

"On veut s'installer dans une zone de classement où on aborde les matchs en se concentrant sur le jeu et pas sur l'enjeu, en regardant les points qui nous séparent. Ce sont des situations très anxiogènes."

L'ASNL n'a pas gagné son premier match depuis 2012

Jean-Louis Garcia veut donc trois points, ce qui n'est plus arrivé à l'ASNL lors d'une première journée depuis 2012. Une équipe surmotivée par l'épisode de la relégation administrative, puis du sauvetage en appel devant la DNCG, d'après l'attaquant camerounais Ande Dona Ndoh :

"Le plus important, c'est que les joueurs pensent au club. Il y a beaucoup de personnes qui mangent derrière le club, il y a des bénévoles, des partenaires. Ce passage devant la DNCG, je pense que ça peut être une motivation de plus pour montrer que Nancy n'est pas un club avec lequel on peut jouer."

Bassi forfait

L'AS Nancy Lorraine contrainte de revoir ses plans. Son meneur de jeu, Amine Bassi, titulaire lors des derniers matchs de préparation est forfait pour le match de ce vendredi. Une tuile reconnaît Jean-Louis Garcia :

"On va compenser par moins de talent mais encore plus d'énergie, de solidarité. C'est un petit coup dur mais on va s'organiser."

Le groupe nancéien

Valette, Sourzac, Nery, Karamoko, Fischer, Lybohy, El Kaoutari, Bidounga, Muratori, N'Guessan, Nguiamba, Akichi, Marchetti, Bertrand, Dembélé, Triboulet, Dona Ndoh, Bassouamina

Suspendu : Cissokho

Blessé : Bassi

Choix : Constant, Abergel, Bouzar, Coulibaly, Seka, Da Cruz, Barka

ASNL - US Orléans, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.