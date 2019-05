Ligue 2 : l'attaquant Ande Dona Ndoh sera la troisième recrue du mercato de l'ASNL

Déjà une troisième recrue pour l'AS Nancy Lorraine. Après Cissokho et Akichi, c'est l'attaquant de Niort Ande Dona Ndoh qui pose ses valises en Lorraine. Il devrait signer ce jeudi après la visite médicale. C'est l'un des attaquants les plus réguliers de Ligue 2.

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine a bien préparé son été ! Malgré un maintien acquis lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2, le club au chardon tient déjà sa troisième recrue alors que le mercato n'est même pas encore ouvert. Il faut dire l'ASNL s'est mise d'accord avec des joueurs libres pour l'instant.

Plus de dix buts par an

Après Ousmane Cissokho et Edmond Akichi, c'est l'attaquant de 33 ans Ande Dona Ndoh qui arrive en Lorraine. Il doit passer sa visite médicale ce jeudi et parapher son contrat avec l'ASNL. Dona Ndoh, c'est un attaquant extrêmement régulier en Ligue 2 . Depuis quatre saisons, sous les couleurs de Niort, il dépasse chaque année la barre des dix buts (13 buts en 2015/2016, 14 en 2016/2017, 15 buts en 2017/2018 et 13 buts cette saison).

Une bonne pioche sur le papier car aucun autre buteur n'a marqué autant sur cette période en championnat de Ligue 2, surtout au sein d'une équipe pas forcément équipée pour jouer les premiers rôles. Ande Dona Ndoh arrivait en fin de contrat à Niort où il restera le meilleur buteur de l'histoire du club avec 55 buts.