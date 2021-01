Ligue 2 : l'attaquant Gaëtan Robail revient à Valenciennes

C'est une bonne nouvelle pour les supporters de Valenciennes, à 27 ans tout juste, Gaëtan Robail est de retour au VAFC. L'attaquant est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat par le RC Lens, il remplace Teddy Chevalier parti à Courtrai en Belgique.

Gaëtan Robail, né à Saint-Pol-sur-Ternoise, avait inscrit 6 buts en 17 matchs de ligue 2 avec Lens la saison dernière mais il n'avait pas réussi à s'imposer en ligue 1 cette saison. Il avait été prêté à Guingamp en octobre et a souffert de la concurrence. Après 9 matchs, son prêt en Bretagne a été interrompu pour qu'il puisse retrouver Valenciennes.

Valenciennes son terrain de jeu

Le stade du Hainaut est le terrain de jeu préféré du joueur du Pas-de-Calais. Après des débuts à Lens, un passage à Arras, au Paris-Saint-Germain et à Bruges, Robail avait rejoint Valenciennes en 2017. Pendant 2 saisons il a marqué 17 buts en 44 matchs ce qui lui avait permis de retrouver son club formateur. Pour l'exercice 2020-2021, il n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur Franck Haise qui lui préférait Ganago, Sotoca, Jean ou Banza et a donc choisi de retrouver du temps de jeu et un club qu'il connait bien.