Ligue 2 : l'attaquant guinéen Mohamed Yattara signe au Pau FC

Belle prise pour le Pau FC qui enregistre l'arrivée de l'attaquant international guinéen Mohamed Yattara. Formé à Lyon, il a joué plus de 200 matchs de Ligue 1 et Ligue 2.

Un renfort offensif qui va faire du bien au Pau FC. Le club annonce ce mardi la signature de l'attaquant Mohamed Yattara, 29 ans. L'international guinéen était libre depuis janvier dernier et une saison et demie disputée en Chine, à Sichuan. Avant cela, le joueur formé à Lyon a porté les couleurs de Troyes, Angers ou encore Auxerre. Il a inscrit 37 buts en 127 matchs de Ligue 2 tout au long de sa carrière. International avec la Guinée à 36 reprises, il a inscrit 12 buts pour son pays. Il sera sans doute un des atouts majeurs de l'attaque béarnaise une fois qu'il aura retrouvé le rythme de la compétition. Le Pau FC qui sur les trois premières journées de Ligue 2 n'a inscrit qu'un seul but, par Steeve Beusnard, lors du dernier match nul au Havre (1-1).