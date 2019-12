Ligue 2 : L'avenir se joue dès maintenant face à Sochaux pour l'USO.

Orléans-la-Source, Orléans, France

20 matchs, c'est tout ce qui reste à l'USO pour espérer s'accrocher à un espoir de maintien. Et il faudra en gagner à peu près la moitié, alors qu'ils n'en ont gagné qu'un, en tout cas prendre une trentaine de points quand les orléanais n'en ont pris jusqu'ici que 10. Le challenge est relevé mais plusieurs équipes l'ont déjà réussi lors de saison précédentes.

D'Arpino, Demoncy, Perrin, Cambon et Lopy, comme face au Mans, Didier Ollé-Nicolle devrait faire confiance à un groupe expérimenté pour débuter. © Radio France - Johan Gand

Plus de temps et de points à perdre

Beaucoup ont espéré que le redressement allait débuter au Mans la semaine dernière, malheureusement, après avoir pris l'avantage dans la Sarthe, l'issue a encore été négative (défaite 3-2). Un gros coup derrière la tête face à l'ancien avant-dernier du championnat. Mais une semaine après cette déconvenue, il faut mettre la déception de côté et attaquer ce match de vendredi contre Sochaux comme la 1ère échéance d'une sortie de tunnel qui s'annonce longue. En plus, dans le même temps, les 2 autres clubs situés dans la zone à risque : Le Mans(18è) et le Paris FC (19è) s'affrontent et forcément il y aura des points laissés en route qui pourraient permettre à l'USO de recoller, à la condition, bien sûr, de s'imposer contre Sochaux et de faire enfin tomber cette barrière psychologique de ne pas avoir encore réussi à gagner à domicile cette saison.

Un adversaire qui a du mal à finir l'année

Sochaux, qui vient à la Source ce vendredi, est une équipe qui vit un début de saison assez inattendu. En proie à des difficultés, notamment financières, cet été, le club franc-comtois a su trouver des ressources pour pouvoir repartir en Ligue 2. Avec un recrutement malin, sans beaucoup de moyen, les sochaliens ont su construire une équipe solide. Souvent placée bas, cette équipe est assez efficace à la récupération du ballon et pratique très bien l'art du contre rapide. Une formation en plus assez compacte, la 4è défense du championnat, mais qui est privée de plusieurs éléments cadres (blessés ou suspendus) et depuis quelques semaines, les lionceaux ont un peu plus de difficultés. Mais avec 27 points, le total est déjà confortable pour une équipe qui a flirté avec les soucis à l'intersaison.

Peu de changement dans le groupe

Vincent Thill, le milieu luxembourgeois est, comme le semaine passée, laissé à disposition de l'équipe réserve. Idem pour le défenseur latéral Arnaud Luzayadio. En revanche, un autre latéral, Abdoulkader Thiam, fait son retour après plusieurs semaines de blessures. Gauthier Pinaud et Hicham Benkaïd sont toujours indisponibles.

Peu de changement en vue dans le groupe orléanais face à Sochaux © Radio France - US Orleans Loiret FOOT

USO-Sochaux, 19è journée de Ligue 2 c'est à suivre dès 19H30 avec notre traditionnel concours de pronostics sur France Bleu Orléans.