Ligue 2 : l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, aurait pu signer à Laval lorsqu'il avait 15 ans

L'un a terminé dernier de Ligue 1, l'autre premier de National. Les deux clubs Bordeaux et Laval vont se retrouver ce lundi pour la première fois depuis 1989, en clôture de la 10e journée de Ligue 2.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, s'est confié sur la relation qu'il entretenait avec Laval et son club historique :

"Je suis issu de la région, je suis originaire du Mans. Les premiers matches professionnels que j’ai vu, c'était à Laval. Je me souviens d’un Saint-Etienne avec Michel Platini contre Laval, où j’étais au match. Je connais bien le Stade Lavallois parce que c’était LE club référent à l’époque dans notre région. A l’âge de 15 ans, j’aurais pu signer à l’époque au Stade Lavallois donc c’est un club pour lequel j’ai toujours eu une affection particulière. C’est aussi un club que j’ai ensuite affronté en tant que joueur et notamment quand j’étais à Angers. C’étaient de beaux derbies. C’est un club qui a toujours respiré le football, une région, une ville qui respire le football. Je suis vraiment très content et très heureux que Laval ait retrouvé l’élite cette saison parce que les Mayennais sont vraiment tournés vers le foot."

Un bel hommage de la part de l'ancien entraîneur du Stade de Reims qui a, parmi ses adjoints à Bordeaux, le Mayennais Denis Zanko.

Match Laval / Bordeaux ce lundi 3 octobre à 20h45. La rencontre se dispute à guichets fermés. Près de 9000 spectateurs sont attendus au stade Francis-Le Basser.