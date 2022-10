Ligue 2 : l'entraîneur du Paris FC lance des fleurs au Stade Lavallois

Thierry Laurey aime Laval et l'a fait savoir en conférence de presse. Peut-être est-ce pour attendrir les Tango, à quelques heures de la confrontation en championnat, mais le coach a paru sincère. Interrogé sur l'équipe mayennaise et ce qu'elle montre depuis le début de saison en Ligue 2, l'entraîneur du Paris FC a loué le début de saison des Tango, malgré leur bilan de sept défaites, quatre victoires, et un match nul.

ⓘ Publicité

"Ils sortent d'un bon match contre Caen. Enfin non pas un bon match, un super match ! Et ils ont fait un très bon début de saison. Ils ont un gros problème d'efficacité, on l'a vu par exemple contre Bordeaux. Mais bon contre Bordeaux, ils se font un peu voler. C'est scandaleux" estime l'ancien technicien strasbourgeois.

"Très cohérent"

"Ensuite c'est une équipe qui à l'extérieur, est très très habile. Ils en ont pris quatre à Sochaux mais quand tu vois ce match là tu te dis "heureusement qu'ils ont un expulsé au bout de 35 minutes de jeu parce qu'ils menaient à Bonal". Ils en prennent quatre, mais parce qu'à dix, ils veulent jouer et se font contrer. Mais sinon, c'était vraiment très très cohérent" analyse Thierry Laurey. "C'est une équipe dont il faut se méfier. Elle a marqué 19 buts, je crois. C'est la troisième attaque du championnat. Par contre ils prennent un peu de buts, donc c'est ce qui les plombe un petit peu aujourd'hui" poursuit l'entraîneur parisien.

"Une valeur sûre"

Laval est une équipe qui réussit bien à Thierry Laurey. En 2014-2015, lorsqu'il entraînait le Gazélec Ajaccio, l'homme a battu deux fois les Tango et sur la saison 2007-2008, avec le FC Sète en National, les deux confrontations s'étaient soldées par un match nul. Pour Thierry Laurey Laval a toujours été une valeur sûre. "À l'époque en Ligue 2, Laval c'était un peu la valeur étalon, un peu comme Gueugnon. Et Je dis cela sans aucun mépris évidemment. J'adorais jouer là-bas car il y avait toujours de la qualité dans le jeu. Il y a des bons joueurs, et encore aujourd'hui. Je suis content de recroiser Anthony Gonçalves par exemple que j'ai eu à Strasbourg. Ils ont quelques vieux grognards dans l'équipe" loue l'entraîneur.

►► Paris FC - Stade Lavallois (13e journée de Ligue 2) est une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne, avec Franck Gauteur, Gildas Menguy, et notre consultant Ulrich Le Pen, à partir de 18h45.