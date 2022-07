Ligue 2 : l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli, a procédé à sa première revue d'effectif

Comme la saison passée, c'est à Fougères que le Stade Lavallois a livré son premier match de pré-saison. Une opposition face à l'US Concarneau (National) pour le promu en Ligue 2.

Les deux équipes ont pu procéder à une revue d'effectif avec grosso-modo une équipe différente par mi-temps pour les deux clubs. Côté Lavallois, Olivier Frapolli a pu voir à l’œuvre cinq des six recrues. Le défenseur Pape Djibril Diaw ayant été ménagé pour un léger souci de santé. En première période, Sam Sanna a occupé le couloir droit (tandis que Kevin Perrot a joué à gauche).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le défenseur de 30 ans, Pierrick Cros est sorti prématurément à cause d'une contracture au mollet gauche. Et le gardien Maxime Hautbois a reçu un coup, l'obligeant à quitter ses partenaires cinq minutes avant la fin de la première période. Laval menait 1-0 à la pause grâce à son capitaine, Jimmy Roye.

En seconde période, c'était une équipe un peu plus new look avec quatre recrues et deux jeunes joueurs de l'équipe B. Yohan Tavares était positionné dans l'axe de la défense à trois. Kevin Tapoko et Steven Nsimba au milieu de terrain, et l'international algérien, Zakaria Naidji en pointe avec Geoffray Durbant. Concarneau a égalisé à l'heure de jeu grâce à l'ancien Lavallois, Ambroise Ghobo, à l'essai cette semaine avec l'US Concarneau et qui pourrait signer chez les Thoniers pour cette future saison.

L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli a vu des choses intéressantes : "notamment offensivement avec Nsimba et Naidji. Zakaria s'est créé beaucoup d'occasions et on a vu que cela combinait plutôt bien avec Geoffray Durbant. C'est prometteur. Sam Sanna a fait ce qu'il avait à faire dans son couloir droit, même si je pense qu'il a besoin de prendre encore un peu de caisse pour être encore un peu plus offensif. Et puis, Yohan Tavares derrière a été sobre. C'est un joueur qui a besoin de temps. Il n'a rejoint le groupe que dimanche dernier."

Un retour à la compétition retardé pour Alexis Sauvage

Le gardien de but numéro 1 du Stade Lavallois, Alexis Sauvage, n'a pas participé à la rencontre ce vendredi soir. Il n'a tout simplement pas encore repris l'entraînement et ce pur raisons médicales après avoir subi des examens poussés juste après la fin de la saison. Du coup, il n'y a aucune certitude sur le fait qu'Alexis Sauvage puisse être prêt pour les premiers matches de championnat explique l'entraîneur, olivier Frapolli : "il faut encore un certain temps avant qu'il puisse reprendre l'entraînement. Il faudra peut-être un mois de repos complet après ses examens donc ce sera un peu juste. Cela va dépendre de l'évolution de sa situation. Un point sera fait le 7 ou 8 juillet et on verra ensuite s'il peut reprendre avec l'équipe ou pas."

Le deuxième match de préparation se déroulera le samedi 9 juillet à Dinan contre Guingamp (Ligue 2).