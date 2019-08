Ligue 2 : L'étincelle viendra-t-elle du Sud Ouest pour l'USO?

Sans victoire et sans but (en championnat) depuis le début de saison, l'USO défie ce vendredi (à Toulouse) le promu Rodez (6è) pour la 5ème journée de Ligue 2. Sur le terrain, le jeu orléanais est plutôt intéressant, mais ça ne paie pas.

L'USO (ici le jeune milieu offensif Vincent Thill) est toujours à la recherche de son 1er but et son 1er succès en championnat

Orléans-la-Source, Orléans, France

La plupart des supporters orléanais le reconnaissent, souvent depuis le début de saison, l'USO est intéressante et plutôt plaisante à voir jouer. Mais au classement et au nombre de points, il n'y a pas de prime au contenu, seul le résultat compte. Or jusqu'ici, le bilan orléanais est maigre : 3 défaites, 1 nul, 0 but marqué. "Paradoxalement l'équipe est plutôt dans une bonne période" lance Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur orléanais. Certains pourraient bondir, mais il développe "La saison dernière Clermont a été l'équipe qui réussissait le mieux à dominer le jeu en Ligue 2. Depuis que je suis là on les a joué 5 fois en championnat plus quelques matchs amicaux et c'est certainement la fois (vendredi à la Source) où on les a le mieux maîtrisé". Le milieu Tidiane Keita renchérit "On pourrait être à la même position, mais que dans le jeu ce soit laborieux ou catastrophique et ce n'est pas le cas donc en fait il y a plein d'espoir".

Un problème tenace de finition et d'efficacité

"Beaucoup d'indicateurs sont donc en notre faveur, après il y a la finition. Si on appelle les 20 derniers mètres la surface de vérité, ce n'est pas pour rien" voilà le constat de Didier Ollé-Nicolle que la plupart de ceux qui ont vu l'USO évoluer cette saison partage. 15 frappes contre Clermont, 0 but alors que les auvergnats ont frappé 4 fois sur la cage orléanaise et ont fait mouche sur une de ces tentatives. "Bien sûr il y a de la frustration" reconnait le milieu Tidiane Keita, "mais il ne faut surtout pas baisser la tête". "Il faut que chacun, de la 1ère passe au dernier geste fasse 5% de plus, sur la justesse des centres, la détermination dans les courses, les appels de balle" réclame Didier Ollé-Nicolle.

Le travail, c'est par là que viendra la solution pour résoudre ce problème d'efficacité offensive, Didier Ollé-Nicolle, le coach de l'USO en est convaincu © Radio France - Johan Gand

Encore un promu bien lancé

Comme Chambly qui avait battu l'USO lors du 1er match à la Source, Rodez, autre promu de National, a plutôt bien entamé la saison. Les aveyronnais sont 6è avec 2 victoires, un nul et 1 défaite, avec la particularité d'avoir remporté leurs 2 victoires (contre Auxerre et le Paris FC) "à domicile" au stadium de Toulouse, puisque le stade de Rodez n'était pas opérationnel pour la Ligue 2. "En plus c'est un groupe qui a très peu bougé par rapport à la saison dernière, qui se connait donc très bien" prévient Didier Ollé-Nicolle. Même si ce n'est que la 5è journée, le coach de l'USO reconnait que ce match (comme les 2 prochains en coupe contre Le Mans et en championnat contre Niort) est important pour la confiance face à des équipes qui jouent "le même championnat que nous".

La 5è journée de Ligue 2 et les scores en temps réel

Le classement de Ligue 2 en direct

Rodez-USO sera évidemment à vivre (comme tous les matchs de la saison) sur France Bleu Orléans ou via notre site internet. Avant-match dès 19H45 depuis le Stadium de Toulouse.