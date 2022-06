Ligue 2 : l'heure de la reprise a sonné pour le Stade Lavallois

Les crampons ressortent du placard. Un peu plus d'un mois après avoir célébré la montée en Ligue 2, c'est l'heure de se remettre au travail. Le rendez-vous est fixé à 8h45 ce lundi pour les joueurs et le staff avec un petit-déjeuner aux Gandonnières, le centre d'entraînement.

Les footballeurs recevront leur paquetage puis, vers 10h30, le préparateur physique prendra les choses en main avec la sortie des joueurs sur la plaine d'entraînement pour le traditionnel footing de reprise. Au milieu de l'équipe, il y aura deux nouveaux visages, deux recrues présentées quelques minutes plus tôt. Un troisième nouveau joueur sera annoncé ce mardi 21 juin. Le club cherche un défenseur central (gaucher si possible), un latéral droit et un latéral gauche. Ainsi qu'un attaquant. Au total, sept ou huit joueurs.

Avec ou sans Gonçalves et Goncalves

Ne comptez pas voir Anthony Gonçalves, il ne sera pas là. Mais on devrait apercevoir très vite l'ancien capitaine avec un maillot Tango. L'autre interrogation concerne Bryan Goncalves. Le défenseur, encore sous contrat avec Laval, pourrait séduire un club de Ligue 1. Participera-t-il à la reprise avec Laval ? c'est peu probable.

Une semaine d'entraînement pour les footballeurs mayennais puis l'équipe partira en stage de préparation au Château du Bois Guy près de Fougères, du dimanche 26 juin au samedi 2 juillet.

La préparation physique a déjà commencé

Pendant cette intersaison, les joueurs du club mayennais ont continué à s'entretenir physiquement avec un programme individuel. Deux heures et demi d'activité physique par jour, 5 jours sur 7 par exemple pour le défenseur Kévin Perrot : "un programme nous a été envoyé par le préparateur physique et il a fallu se remettre en route début juin pour se préparer à cette reprise. La première semaine, c'était une remise en route de footing de 2 fois 15 minutes. Et au fur et à mesure des semaines, cela monte crescendo pour aller jusqu'à 40 minutes de course à pied. Il y a également un renforcement musculaire à faire en salle en parallèle. Il nous est demandé de garder une activité sportive hors football pendant nos semaines de vacances."