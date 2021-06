Ligue 2 : L’heure de la reprise pour l’ACA

L'ACA est parmi les premiers clubs de Ligue 2 à reprendre le chemin de l'entrainement. En ligne de mire : le début de la nouvelle saison, le 24 juillet prochain. Une reprise avec toujours aux commandes Olivier Pantaloni. Il entame sa douzième saison en rouge et blanc. Le club « acéiste » fait dans la continuité avec un effectif peu chamboulé et aucune nouvelle arrivée pour l'instant. Des discussions ont toutefois été engagées pour recruter trois ou quatre joueurs. « On cherche à recruter, notamment sur le plan défensif » précise Olivier Pantaloni. « Il y a des discussions pour définir le profil. Il y a quelques noms qui sont ressortis. Mais pour l’heure, les discussions se limitent au staff et à Yohan Cavalli. »

Les ajacciens préparent en toute sérénité cette nouvelle saison. Olivier Pantaloni parle même de « tranquillité. » L’expérience aidant, l’ACA sait comment aborder les choses. Mais il y a aussi une part d’inquiétude souligne l’entraineur ajaccien « en raison notamment de la refonte des championnats qui laisse augurer une saison assez difficile. Il va falloir faire une saison pleine, c’est pourquoi nous avons demandé à tout le monde d’être prêt le plus rapidement possible » conclut Olivier Pantaloni.

L’ACA effectuera deux stages de préparation, l’un sur le GR20, l’autre en puis en Bretagne, avant un premier match amical le 30 juin contre Bastia-Borgo.