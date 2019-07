Ligue 2 : l'heure du réveil a sonné pour En Avant Guingamp

Après six saisons en Ligue 1, plus longue période de son histoire dans l'élite, En Avant Guingamp retrouve la Ligue 2 avec la réception de Grenoble, à 20 heures, ce vendredi. Avec le bouillant Patrice Lair à la tête de l'équipe, le club espère retrouver son dynamisme.

C'est la saison d'après ... Celle qui doit permettre à En Avant Guingamp de retrouver son allant, et de faire le premier pas vers un retour dans l'élite où il vient de passer six saisons. Le championnat débute par la réception de Grenoble... et pas mal d'incertitudes...

1. Guingamp a-t-il évacué le traumatisme de l'an dernier ?

Les échecs, sportifs et autres, de la saison dernière sont encore présents. L'équipe a finalement peu changé et ceux qui les ont vécus sont encore nombreux : Rodelin, Roux, Bénézet ou Rebocho, par exemple, sont toujours là. Pour plus ou moins longtemps...

Sans surprise, les conséquences de la descente ont continué à se ressentir en préparation. Patrice Lair, l'entraîneur, en a pointé une après la défaite (2-1) contre Brest : "dès que l'adversaire a le ballon, on recule", disait-il.

Une série de bons résultats, et l'apport de jeunes prometteurs, permettra de retrouver un esprit plus positif. Plus facile à dire qu'à faire, surtout à la vue du calendrier du mois d'août.

Lucas Deaux (à gauche) sera capitaine © Radio France - Thomas Lavaud

2. La remontée est-elle envisageable ?

Dur de répondre. Comme chaque relégué, Guingamp ne sait pas encore à quoi son équipe ressemblera à la fermeture du mercato.

Or, La Ligue 2 est impayable. Remplie d'équipes défensives jouant le contre. Très attendu, En Avant devra assumer ses ambitions de jeu pour ne pas se faire avoir.

Offensivement, Guingamp débute la saison avec des joueurs qui se connaissent, à défaut d'avoir prouvé qu'ils pouvaient jouer ensemble en Ligue 1. En Ligue 2, cela doit permettre de prendre le dessus.

A cette heure, les soucis sont essentiellement défensifs, avec des carences dans le jeu de transition.

3. Est-ce que ça le fera avec Patrice Lair ?

La greffe prendra-t-elle avec l'entraîneur à succès du foot féminin français ? A Niort, pendant une demi-saison, à la tête d'une équipe ayant peu de références, le résultat avait surpris tout le monde. A voir ce qui se passera à Guingamp où l'effectif a bien plus de vécu.

Durant la préparation, Lair a fait du Lair. N'hésitant pas à écarter Bénézet et Salibur, à sanctionner Julan ou Kerbrat, à se faire entendre. Dans sa communication, l'entraîneur n'a pas, non plus, cherché à cacher les problèmes de son équipe.

Patrice Lair © Radio France - Thomas Lavaud

4. Les recrues s'imposeront-elles ?

Elles sont peu nombreuses, mais toutes trois semblent capables d'apporter quelque chose. Tout le flanc gauche a été reconstruit, avec les signatures du latéral Poay, et de l'ailier morbihannais Pelé, tous deux ex-joueurs de Troyes, qualifié pour les play-offs lors de la précédente saison.

Ce dernier est un joueur expérimenté de la Ligue 2. Sa technique en fait un joueur intéressant et il enchaîne enfin les saisons pleines après avoir subit de nombreuses blessures en début de carrière, à Lorient.

Dernière recrue, Jérémy Mellot arrive du National (Rodez) et va chercher à se faire une place en Ligue 2 pour la première fois de sa carrière.

5. Et le public ?

En plus de n'avoir vu que trois victoires, hors coupe de la Ligue, Roudourou s'est ennuyé la saison dernière. Et, fait pas si fréquent à Guingamp, l'a parfois fait comprendre.

Roudourou ne réclame pas une qualité de jeu parfaite, mais de l'engagement. Ça semble être la marque de fabrique de Patrice Lair. Il faudra le démontrer impérativement, car une montée se joue forcément à domicile.