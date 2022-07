Ligue 2: l'homologation du stade le Basser validée pour les matches du Stade Lavallois à domicile

La Ligue de Football professionnel et la Ligue de football professionnel ont validé officiellement ce vendredi l'homologation du stade le Basser pour la saison du Stade Lavallois en Ligue 2. Les Tango pourront donc bel et bien jouer à domicile, dans leur stade, dès le 6 août face à Guingamp.

C'est désormais officiel pour le Stade Lavallois. D'après nos informations, la Fédération Française de football et la Ligue de football professionnel ont officiellement validé ce vendredi l'homologation du stade Francis le Basser pour cette saison en Ligue 2. Ce qui veut dire que les Tango pourront bien accueillir les matches à domicile dans leur stade cette année.

Une enveloppe de 500.000 euros

Le plus gros du chantier concernait les éclairages, la sécurité et l'accueil du public à le Basser. La Fédé et la LFP ont donc été convaincus par les travaux effectués cet été. Une enveloppe de 500.000 euros avait été débloquée par Laval Agglo pour réaliser ces aménagements et répondre aux règlements de la Ligue 2.

à lire aussi Gros engouement pour les matchs du Stade Lavallois en Ligue 2 : 600 abonnements vendus en quelques jours

Grande première le 6 août

Premier match à domicile le 6 août prochain à 19h face à Guingamp.