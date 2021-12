Ligue 2 : l'incroyable match nul de Sochaux à Bastia (2-2)

Inouï, inespéré, incroyable, miraculeux ... Le supporteur du FCSM ne sait plus comment qualifier le résultat de son équipe de coeur ce samedi à Bastia 2 partout lors de la 18ème journée de Ligue 2. Il faut dire que la "remontada" des Sochaliens, menés 2-0 à la pause, le laisse dans un méli-mélo d'émotions aussi fortes que contradictoires. Comment l'équipe d'Omar Daf a pu être autant à côté de ses crampons en première période et se métamorphoser ensuite pour logiquement égaliser, et éprouver même des regrets de ne pas l'avoir emporté ? Sochaux s'est fait peur, s'en tire bien mais le niveau de jeu laisse sérieusement à désirer sur toute la durée d'une rencontre. Il redescend à la 5ème place, dépassé par Auxerre et le Paris FC, vainqueurs respectivement à Dunkerque (0-2) et Valenciennes (1-4).

Un premier but bastiais hors-jeu

Le FCSM aurait dû ouvrir le score mais Do Couto vendange un 4 contre 1 en choisissant de tirer au lieu de servir Weissbeck, mieux placé. La chance vient de passer, le Sporting en profite, avec l'aide de l'arbitre M. Petit, qui valide une frappe déviée par Christophe Vincent, clairement au-delà des derniers défenseurs et même du gardien sochaliens. Sochaux proteste en vain, le mal est fait, et Saadi, de la tête, enfonce le clou 6 minutes plus tard (35è) "On a manqué notre première mi-temps" avoue Omar Daf.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Kalulu et Ndiaye en finisseurs

Heureusement, Sochaux sonne la révolte après la pause. Mais Aldo Kalulu rate un pénalty, envoyant la balle sur la transversale. Ce n'est que partie remise pour l'attaquant sochalien, lancé en profondeur (enfin !!) pour aller ajuster le portier corse d'une superbe frappe croisée à la 79è ! L'espoir renaît dans les rangs jaune et bleu, et il va devenir réalité à la 87ème minute avec un tir de Rassoul Ndiaye qui trompe, (merci le rebond d'une pelouse bosselée) le gardien insulaire. Pas plus beau cadeau le jour des 20 ans du jeune milieu sochalien.

Le caractère mais un jeu trop inconstant

Et le FCSM évite donc le pire, arrache un nul inespéré. "C'est un partage des points logique parce que chaque équipe a eu sa mi-temps. On passe à côté de notre première période, mais on est au-dessus en seconde, on peut même l'emporter, d'où ce sentiment mitigé mais je félicite les joueurs pour cette force de caractère parce que ce n'est pas évident de revenir ici à Bastia, avec un tel scénario, c'est un bon point" conclut Omar Daf. Un bon point, sûrement même, mais si sa force de caractère sauve encore Sochaux sur ce match, elle ne suffira pas, à elle seule, à rivaliser sur la durée avec les tout meilleurs de ce championnat.