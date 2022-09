Ligue 2 : l'infirmerie commence un peu à se vider au Stade Lavallois avant de recevoir Bordeaux

Depuis le début de la saison, le Stade Lavallois n'a pas été épargné par les blessures et les coups durs.

Ce vendredi matin, plusieurs joueurs absents depuis un moment étaient présents sur la plaine d'entraînement des Gandonnières. C'est le cas de Kevin Perrot qui s'entraîne normalement, tout comme le défenseur, Pierrick Cros et le meneur de jeu, Ryan Ferhaoui.

Kevin Tapoko, à l'infirmerie depuis fin août, était ce vendredi au milieu de ses partenaires. Le milieu récupérateur s'entraînait avec un strap au genou droit. Un strap aussi, mais au genou gauche pour le milieu de terrain prêté par Toulouse, Sam Sanna.

Absent depuis mi-août pour une lésion au psoas, Sébastien Da Silva a repris la course. Sur la plaine gazonnée, il était accompagné de Marvin Baudry qui revient de sélection avec le Congo. Le défenseur central avait un strap au mollet gauche. "Il a eu des terrains un petit peu durs en sélection", a expliqué le préparateur physique du Stade, Sébastien Sergent. "On préfère doser un petit peu son entraînement jeudi et vendredi pour éviter de surcharger musculairement. Et puis, Marvin a effectué de longs trajets avec sa sélection."

Anthony Gonçalves, suspendu pour le match de lundi contre Bordeaux, a lui fait du travail en salle de musculation ce vendredi matin.