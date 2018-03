En football, le Tours FC n'a pas le droit à l'erreur ce vendredi soir face à Lorient si il veut garder un espoir de se maintenir en ligue 2. Les tourangeaux, lanternes rouges depuis la 8ème journée, restent sur 4 matchs d'affilée sans défaite (0 à 0 à Sochaux le 16 mars dernier). Une confiance qu'ils comptent mettre à profit ce vendredi soir à domicile face aux bretons du FC Lorient, 4ème du championnat.

On est tous un peu abattus d'être à sa place, mais les joueurs se donnent à 100%

Pour l'emporter, il faudra tout donner ce vendredi soir au stade de la Vallée du Cher et ne pas se poser de questions ou se mettre de pression. Ce mantra, il faudra aussi le répéter mardi prochain contre Valenciennes, toujours à la Vallée du Cher. Car pour éviter la relégation, il faudrait presque un miracle : gagner au moins 6 matchs. Mais le milieu Jonathan Mexique y croit malgré tout à condition de jouer chaque match à fond, jusqu'au bout. On a plus rien à perdre. Il faut qu'on se lâche. On est sur une bonne série. Avec la confiance, on peut embêter toutes les équipes.

Coup d'envoi du match à 20h