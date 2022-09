Ligue 2 : l'international sénégalais Papiss Cissé débarque à Amiens

Un Sénégalais va t-il en chasser un autre à l'Amiens SC ? Alors qu'Aliou Badji est très fortement pressenti à Bordeaux, le club annonce ce jeudi matin, dernier jour du mercato que Papiss Cissé s'engage pour une saison. A 37 ans, l'attaquant international ajoute une ligne à sa longue liste d'équipes pour lesquelles il a joué.

Papiss Cissé arrive en provenance de Turquie et plus précisément du club de Rizespor, tout juste relégué en deuxième division. Il a aussi porté les maillots de Fenerbahçe et d'Alanyaspor où il avait débarqué en 2018. L'attaquant des Lions de la Terranga a aussi évolué en Chine pendant trois saisons et en Angleterre. Il totalise 117 matches de Premier League avec Newcastle.

Egalement passé par Fribourg, Papiss Cissé connaît également la France puisqu'il a disputé 5 saisons au FC Metz en Ligue 2 et en Ligue 1. Il compte également 34 sélections avec le Sénégal.