Ligue 2 : l'AS Nancy Lorraine condamnée à s'imposer à la maison

L'AS Nancy Lorraine reçoit Clermont pour la 12e journée de Ligue 2 ce vendredi. Une formation auvergnate quatrième du championnat qui veut mettre un terme à la série nancéienne de trois matchs victorieux à Picot. Pour Nancy, il s'agit de compenser les faiblesses de l'équipe à l'extérieur.

Retour à Picot pour l'AS Nancy Lorraine . Après une défaite en déplacement à Ajaccio, l'ASNL, 16e reçoit Clermont , 4e de Ligue 2. C'est ce vendredi soir à 20 heures pour la 12e journée de championnat. Nancy reste sur trois victoires consécutives à la maison et enregistre le retour de suspension de son milieu de terrain Laurent Abergel. Ce ne sera pas de trop alors que l'ASNL a rechuté à l'extérieur et se doit de prendre des points à la maison.

Plus régulier

A domicile, les voyants sont au vert avec trois succès d'affilée contre Valenciennes, Bourg et Châteauroux. Et pourtant, à cause des mauvais résultats à l'extérieur, l'urgence est toujours présente. L'AS Nancy Lorraine doit gagner en constance pour son entraîneur Vincent Hognon :

C'est un fil conducteur de recherche d'intensité. Forcément, à l'entraînement, toutes les semaines et en matchs, c'est ce qui fait la différence. Les équipes sont toutes proches, il suffit de regarder tous les résultats, tous les week-ends, n'importe qui peut battre n'importe qui."

L'ASNL peut s'enorgueillir de posséder la deuxième meilleure affluence de Ligue 2 avec 11.000 spectateurs de moyenne, loin devant les 3.000 supporters présents à Ajaccio , les 600 lors du déplacement face à Quevilly. Le public, une arme à double tranchant pour l'ailier nancéien Arnaud Nordin :

Le public nous donne beaucoup de force. Peut-être qu'à l'extérieur, on ne l'a pas mais ce n'est pas une excuse, il faut trouve les solutions pour donner le maximum à l'extérieur et à domicile."

@ar_nordin en interview pour France Bleu Lorraine avant le match de #ligue2 contre @clermontfoot #asnl #football #instafoot #lorraine #Nancy cc @asnancylorraine A post shared by Cedric Lieto (@cedriclieto) on Oct 19, 2017 at 2:43am PDT

Six buts encaissés seulement

Vincent Hognon devrait décider d'aligner Amine Bassi d'entrée comme lors des deux dernières victoires à domicile de l'AS Nancy Lorraine. Laurent Abergel devrait être de retour devant la défense après sa suspension. Le retour d'un titulaire très important pour faire chuter le Clermont Foot, 18e budget de Ligue 2 et quatrième au classement. Ce n'est pas un hasard pour Vincent Hognon :

Ils n'ont pris que six buts depuis le début de saison, forcément, ils défendent bien. Ils ne mettent pas d'agressivité dans toutes les zones, dans toutes les périodes du match mais par moment, le niveau s'élève, ce sera à nous d'être supérieur dans ce domaine [...] Il y a toujours des failles mais si on ne cherche pas leur poser des problèmes, ils n'en n'auront pas."

ASNL - Clermont, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le groupe nancéien

Chernik, Ternynck, Cuffaut, Cétout, Yahia, Diagne, Badila, Saint-Ruf, Abergel, Clément, N'Guessan, Marchetti, Bassi, Robic, Nordin, Dembélé, Hadji, Busin.

Suspendu : Jourdren.

Blessés : Pedretti, Bidounga, Muratori, Eler, Ndy Assembe.

Choix : Chrétien, Koura, Ba.