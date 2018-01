Pas le temps de s'apitoyer sur son sort pour l'AS Nancy Lorraine. Trois jours seulement après la défaite 0-2 à Picot face à Nîmes, les Nancéiens font déjà leur retour sur les terrains. L'ASNL affronte Sochaux au stade Bonal pour la 22e journée de Ligue 2 de football ce vendredi. Les Lionceaux sont actuellement 10es, et visent toujours le Top 5 synonyme de barrage pour la montée en Ligue 1. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Pour Nancy, il s'agira de poursuivre la série positive enregistrée à l'extérieur avec une victoire et deux nuls en dehors de Picot. Il faudra surtout montrer un visage plus conquérant que face à Nîmes où les Nancéiens ont semblé incapables d'être dangereux. Objectif : relever la tête même si celle-ci a été durement éprouvée face à Nîmes comme le raconte Antony Robic :

Dire non, ce serait mentir. On a la chance de pouvoir vite rejouer. C'est vrai qu'elle fait mal cette défaite mais il faut qu'on s'en serve et que ça nous rende plus fort. On ne peut pas baisser les bras, on n'a pas le droit et on sait qu'on est capables de beaucoup mieux."