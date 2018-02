Nancy, France

Alors que les mêmes maux reviennent inlassablement malgré les changements d'entraîneurs, l'AS Nancy Lorraine a montré ses limites. Des limites techniques, certes, mais surtout mentales. Seules des failles dans les têtes peuvent expliquer les différents visages montrés par l'équipe et cette irrégularité chronique. A tel point que le club envisage désormais sérieusement de faire appel à un préparateur mental alors que l'équipe se déplace ce vendredi sur la pelouse de Bourg-en-Bresse.

Ce n'est plus tabou

Le sujet a longtemps été tabou à l'ASNL, Pablo Correa et Vincent Hognon balayaient l'idée d'un revers de la main. Patrick Gabriel ne semble pas particulièrement enthousiaste mais pas complètement fermé non plus alors que l'idée trotte dans la tête de son président depuis plusieurs mois :

C'est dans l'air du temps. Il y a des sollicitations. Sur un projet collectif, j'ai du mal à y croire. Je trouve que c'est plutôt une démarche individuelle. Est-ce que rajouter une personne de l'extérieur en ce moment, alors qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, ça ne va pas remettre un poids supplémentaire ? [...] Moi et la direction rencontrons certaines personnes. Après, il faut trouver la bonne formule qui va amener quelque chose. J'ai demandé à Yannick Noah mais il n'est pas disponible en ce moment."

Un choix rapide

Le tennisman avait aidé le Paris Saint Germain à remporter la Coupe des coupes en 1996. Patrick Gabriel hésite, est-ce vraiment la solution dans une équipe composée à la fois de joueurs très jeunes et d'éléments très expérimentés ? Faut-il attendre une période plus calme, le prévoir pour la saison prochaine ? Pour l'instant, beaucoup de questions sans réponse. "Gaby" se donne le temps de la réflexion mais il en est conscient, il va falloir prendre une décision assez vite tant la situation est périlleuse.