L'AS Nancy Lorraine se déplace donc à Niort ce vendredi soir pour la 20e journée de Ligue 2, le premier match de la phase retour du championnat. L'ASNL est en mauvaise posture et lutte toujours pour son maintien : 16e, cinq points derrière les Chamois Niortais, 11e malgré un budget plus de 2 fois inférieur à celui de Nancy.

Une formation nancéienne qui se présente une semaine après un match encourageant mais aussi décevant face à l'Olympique Lyonnais en Coupe de France (2-3). Il ne faut surtout pas oublier que Nancy a perdu tempère l'entraîneur Vincent Hognon

On a perdu quand même. C'est sûr que si on avait réalisé l'exploit contre Lyon, on aurait pu avoir tendance à s'enflammer. La première chose que j'ai dite aux joueurs à la reprise de l'entraînement lundi c'est : "ceux qui pensent que ça va être plus facile à Niort, ils se trompent lourdement".

Gagner en constance

Niort, c'est une équipe type de Ligue 2, alliance de jeunes et d'expérimentés, accrocheuse de la première à la dernière minute. Certes, ce match face à Lyon a montré des progrès mais pas tout au long du match pour le gardien Geoffrey Jourdren :

Maintenant, il faudra mettre les mêmes ingrédients en terme d'abnégation et être plus solide. Contre Lyon, on l'a été mais pas 90 minutes donc il faudra le faire sur 90 minutes sur les 19 derniers matchs."

Trois gardiens pour une place

Geoffrey Jourdren qui se retrouve en concurrence face à Chernik et Ndy Assembe pour la première fois de la saison. Jourdren devrait jouer sauf si sa gêne à l'oeil augmente dans les prochaines heures. Jourdren qui a évoqué en conférence de presse cette concurrence :

Je ne suis pas numéro 1, je ne suis pas numéro 2, je ne suis pas numéro 3, je suis Geoffrey Jourdren. Quand je rentre sur un terrain, c'est pour me donner à fond. Après, le coach fera ses choix. Je suis dans cette optique de travail et d'être performant sur le travail [...] Je me suis toujours mis en concurrence avec moi-même. Si t'es bon, tu joues."

Niort - ASNL, coup d'envoi à 20 heures, à vivre dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le groupe nancéien

Jourdren, Chernik, Ndy Assembe, Lang, Cuffaut, Diagne, Yahia, Badila, Muratori, Abergel, Clément, Ba, Busin, Khayat, Bassi, Barka, Hadji, Robic, Nordin, Dembele.

Blessés : Cétout, Marchetti, Pedretti.

Choix : Bidounga, Chrétien, Eler, N'guessan, Saint-Ruf, Koura.