Après sa victoire face au Gazelec Ajaccio, l'AS Nancy Lorraine se rend à Clermont pour la 30e journée de Ligue 2. L'ASNL en quête d'un deuxième succès consécutif face à des Auvergnats candidats à la montée et invaincus à domicile en 2018. Coup d'envoi à 20 heures.

Après une victoire face à un concurrent direct pour le maintien, le Gazelec Ajaccio, l'AS Nancy Lorraine affronte ce vendredi un prétendant à la montée en Ligue 1, Clermont, actuellement sixième, à un point de la cinquième place de barragiste. Coup d'envoi à 20 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Clermont invaincu à domicile en 2018

L'AS Nancy Lorraine parviendra-t-elle à décrocher un deuxième succès de suite ? Ce serait une première cette saison et un véritable exploit car Clermont est invaincu dans son stade depuis le début de l'année 2018. Il faudra donc voir comment l'ASNL a digéré le succès ajaccien et surtout dans quel état physique se trouve l'équipe : Muratori, Dembélé et Busin sont venus s'ajouter à la liste des blessés. Conséquence, Mathias Fischer fait partie du groupe, tout comme le défenseur de la réserve John Da, convoqué pour la première fois avec les pros.

"Je m'en fous", résume l'entraîneur Patrick Gabriel quand on lui demande si le statut de favori de Clermont l'arrange : l'AS Nancy Lorraine n'a de toute façon plus le choix à neuf matchs de la fin. Quel que soit l'adversaire, Nancy, barragiste, n'a plus le luxe de laisser filer des points.

Le groupe nancéien

Jourdren, Ndy Assembe, Cuffaut, Yahia, Lang, Diagne, Badila, Da, Fischer, Abergel, N'Guessan, Clément, Ba, Bassi, Hadji, Dalé, Nordin, Koura.

Blessés : Chernik, Robic, Cétout, Muratori, Marchetti, Dembélé, Busin, Chrétien.

Choix : Bidounga, Eler.

Le groupe clermontois

Bernardoni, Jeannin, Centonze, Fontaine, Gavory, Kavdanski, Laporte, Phojo, Douline, Honorat, Iglesias, Lopy, Pereira Lage, Perez, Ndiaye, Ajorque, Dugimont, Spano

Clermont - ASNL, coup d'envoi à 20 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.